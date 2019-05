Duelo vital para el CD El Ejido en Jumilla

El Club Deportivo El Ejido afronta este domingo uno de sus partidos más importantes desde que se fundó como club. La cita ante el Jumilla, dada su situación clasificatoria, tiene una importancia similar a la de cualquier duelo del play off de ascenso que los celestes disputaron para ascender a una Segunda División B de la que este curso podrían despedirse, principalmente si caen este fin de semana.

Se espera una ‘marea celeste’ en Jumilla tras poner el club ejidense dos autobuses gratis

No hay margen de error alguno para los almerienses. Solamente vale ganar en el Uva Monastrell ante un rival directísimo para poder afrontar las dos últimas jornadas ligueras aún con opciones de poder eludir los puestos de descenso directo. Conscientes de ello en todos los estamentos del club, la directiva dirigida por Pierre Mevy tuvo claro que a tierras murcianas el equipo no podía viajar solo. Así, la entidad ha puesto a disposición de los aficionados dos autobuses totalmente gratuitos que provocarán que un mínimo de cien fieles estén dando aliento al equipo sobre el césped del feudo jumillero, donde les espera un oponente que suma dos puntos más en una clasificación en la que el CD El Ejido, a falta de nueve puntos por disputarse, está a tres de la plaza de play out y a cuatro de las posiciones de permanencia directa. Los del Poniente tienen que salir a por todas, no les queda otra si quieren seguir siendo conjunto de una categoría de bronce que tanto les costó ganarse.

Uru, Sebban, Fermín y Kiu, ausencias de un cuadro almeriense que recupera a Gabri

Jumilleros y ejidenses lucharán por su supervivencia, en un choque al que los foráneos llegarán con las ausencias de Uru, Jordan Sebban, Fermín y Kiu, mientras que recuperan a Gabri, que se perdió el encuentro ante el UCAM Murcia, duelo que acabó con 2-0 en Santo Domingo para una escuadra celeste que necesitaba una victoria de ese tipo, ante un candidato al ascenso, para recuperar la confianza y encarar con más optimismo esta contienda clave en Jumilla. Allí les espera un campo en el que también habrá movilización masiva de los seguidores locales, a los que la entidad jumillera les ha dado la oportunidad de hacerse con hasta cinco entradas a un precio de un euro cada una, por lo que se espera un ambientazo en la grada, como no podía ser menos para lo mucho que hay en juego.