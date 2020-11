Restan tres partidos hasta el corte, una vez disputados otros tres, todos ellos contados por victorias para los cruzados. No se conservó el liderato, es cierto, pero es, sin duda, un ‘mal muy menor’, ya que se está con los mismos 13 puntos que Liceo Francés, con los mismos ensayos a favor y en contra, y con el mismo único bonus ofensivo, pero la diferencia en el coeficiente de tantos anotados y encajados sonríe al XV madrileño por 14 puntos (+55 frente a +41). En esa privilegiada posición, ganada a pulso tras dar dos campanadas, las de doblegar a sendos favoritos como Jaén en casa y Pozuelo fuera, y saber sufrir frente a un gran Majadahonda, llega al IMD San Pablo, feudo del rocoso CAR Coanda Sevilla, un Unión Rugby Almería Playcar que cree en si mismo y en todo lo que supone su propuesta de juego. Luego el oval dictará, pero quien se mide a los cruzados sabe que tiene que dejarse la piel para hacer que doblen la rodilla.

Por ahora, los sevillanos han ganado un partido y han perdido dos. Comenzaron muy cerca de la victoria precisamente ante el único equipo que le ha mantenido el pulso a URA Playcar, el Liceo Francés, cayendo por 30-16 tras mandar en el tanteo al llegar al descanso y estar a un ensayo a falta de dos minutos, cuando los madrileños hicieron el try de la sentencia. Después afrontaron el duelo provincial contra el recién Mairena, recién llegado a la categoría, y no tuvieron piedad para acabar imponiéndose por un rotundo 56-10, con ocho ensayos, dos de ellos de castigo en contra de sus vecinos. Lo último fue caer el pasado fin de semana en casa de CR Málaga, tercer equipo invicto del Grupo C, pero por detrás de los dos de cabeza al haber empatado un duelo, esta vez con un marcador de 36-20. Por segunda vez, la segunda parte fue un lastre para sus intereses, visto el pulso de la primera y el tanteo provisional de 14-13.

Inteligente en su juego, y parece que con la suma siempre en su cabeza, es hábil con la transformación a palos de los golpes de castigo, que ha usado con maestría durante las jornadas previas, por lo que Unión Rugby Almería Playcar sabe que deberá ser del todo disciplinado, pasando página de lo ocurrido frente a Majadahonda el pasado fin de semana. Si no es así, puede abrir una buena vía de anotación para su rival. Sobre los antecedentes, entre ambos hay una victoria para cada bando, la de cada cual, en el propio campo, con victoria sevillana en San Pablo. Fue un 27 de octubre, hace por lo tanto 13 meses, y el marcador arrojó un 30-17, partido de mal final cruzado, sin que se definiera en puntos su propuesta tras el 18-17 con el que se llegó a los 20 últimos minutos del choque. El tanteo se vio demasiado abultado en la última jugada. Ya en la. segunda vuelta, Unión Rugby Almería Playcar venció en el Juan Rojas por 28-12, algo muy similar a devolver la moneda. En lo que respecta a esta temporada tan atípica, no hay resultado que sea de posible predicción. Lo único seguro será la batalla.

Hernán Quirelli ‘Falu’ no ha dejado lugar a la duda sobre las ‘alarmas encendidas’ en la expedición almeriense: “Será un partido muy duro, que nosotros ya teníamos en rojo marcado como una de las salidas más difíciles de la temporada, y viendo los partidos y el rendimiento de CAR Coanda ya se puede esperar un encuentro muy cerrado, a lo que hay que sumar las condiciones de lluvia que hemos tenido aquí y en Sevilla, y por eso veremos cómo está el campo y la climatología”. El técnico cruzado no ha dudado en pronosticar que “será uno de esos partidos a cara o cruz”, si bien ha añadido todo un alegato de confianza: “Estamos preparados para afrontarlo, sabemos la dificultad, pero estamos confiados también en nuestro rendimiento y en nuestro juego, tenemos que levantar el nivel y la intensidad, y en ese sentido estamos esperando recuperar a varios jugadores que vienen arrastrando problemas físicos, pero más o menos sí que. estamos bien armados y confiados, con muchas ganas de que llegue el momento”.

El hispano-argentino ha reconocido que el partido “para nosotros es clave para lograr las expectativas que tenemos de cara al campeonato y la clasificación entre los seis equipos que estarán arriba”, de manera literal. Además, también ha reconocido lo que estaba claro si se conoce su grado de exigencia: “No terminamos muy contentos con el domingo pasado, si bien sabemos que estamos en un proceso de construcción del equipo y que hay que seguir trabajando, que las cosas van a ir saliendo, y, a pesar de. todo hemos sacado algunas cosas positivas y vamos a ver si podemos ir a Sevilla y sumar otra victoria y además dar un paso adelante en cuanto al rendimiento”. ‘Falu’ no deja de lado las virtudes de este CAR Coanda, al que ha analizado con detenimiento a la hora de planificar esta salida cruzada: “Sabemos de la dificultad de este equipo, y sabemos que en su campo se hace muy fuerte, y será complicado traerse los puntos”.

Su máxima respecto a la charla con sus jugadores, “esperamos entrar un poquito más enfocados que la semana pasada, empezar de cero con la intensidad que se necesita para este tipo de partidos y que funcionen todos los aspectos del juego que estamos trabajando para poder conseguir el objetivo”. El choque será el domingo, con casi toda la jornada ya disputada y, por tanto, con mucho ya a tener en cuenta respecto a lo que supone la cuenta del corte de subgrupo para la fase. El oval echará a volar, pateado, a partir de las 12.00 horas, y la dirección del encuentro corresponderá a Juan Federico Cosse. El colegiado arbitró a los unionistas en dos ocasiones la temporada pasada, la derrota en Jaén con alguna decisión clave para la marcha del marcador, y una rotunda victoria sobre Arquitectura por 51-8 en el último partido que pudo disputarse de esa inacabada campaña 2019/2020, choque que, por cierto, certificó matemáticamente la histórica quinta plaza. En cuando a CAR Coanda, le ha pitado dos victorias tras una derrota en casa ante Extremadura. En la temporada 2018/2019 dirigió solo un choque a los cruzados, que ganaron 48-28 a Olímpico de Pozuelo, también en cierre de curso.