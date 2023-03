Enigmático Samu Costa: "El club sabe lo que pienso de mi futuro, a ver lo que pasa"

Samu Costa está sintiéndose más protagonista en las últimas jornadas, al punto de convertirse en centenario en el duelo ante el FC Barcelona. Pero la temporada de su debut en Primera División no está resultando sencilla para el mediocentro portugués porque goza de menos minutos que el curso pasado en Segunda. Tanto es así que durante la pasada ventana invernal de fichajes estuvo muy cerca de recalar en el Real Mallorca de no ser por el acuerdo final que el club bermellón alcanzó con Manu Morlanes, paradójicamente su compañero en la medular el primer año que vistió la rojiblanca.

Con motivo de esa efemérides centenaria comparecía hoy ante los medios de comunicación y se pronunciaba enigmáticamente acerca de su futuro, sin aclarar si se ve acumulando otros 100 partidos más con la elástica rojiblanca o si bien considera que ha llegado el momento de buscar otros aires pese a que en septiembre del año pasado renovaba su vínculo contractual hasta 2029: "El club sabe lo que pienso acerca de mi futuro, hemos hablado lo que teníamos que hablar y vamos a ver lo que pasa".

Parco en palabras, Samu prefería valorar el tiempo recorrido desde que aterrizase recién cumplida la mayoría de edad: "Estoy contento por los 100 partidos, llegué con 18 años y gracias a mis compañeros he llegado a esa cifra. Me quedo con todo lo que he vivido porque me ha ayudado a crecer y ser el hombre que soy hoy. Hay que vivir más y siempre estoy preparado para lo que venga".

Son muchas batallas libradas y de entre ellas se queda con una en especial, la del día del estreno en la máxima categoría ante el vigente campeón de Europa: "El partido más especial fue el primero de este año contra el Real Madrid porque toda la ciudad esperaba muchos años para ese día y yo trabajé dos años para ascender. He tenido que pasar por cosas buenas y malas, pero siempre me he mantenido fuerte, gracias a Dios y a mi familia. Soy joven y tengo un gran futuro".

El sábado llega el Villarreal tras romper la racha de tres derrotas consecutivas ante el FC Barcelona y Samu ya piensa en mantener el fortín del Power Horse Stadium: "Ganamos al Barça, pero veníamos de perder tres y ante el Villarreal hay que mantener la humildad y hacer el mismo trabajo porque queremos ganar, sin duda".

Con la zona caliente de la tabla tan igualada, Samu prefiere centrarse en ir jornada a jornada sin mirar más allá: "Dentro del vestuario no hacemos cuentas, solo intentamos ganar el próximo partido. Estamos para competir y esperamos salir adelante. Seguimos igual que cuando perdimos los tres partidos, el grupo es bueno y tiene una gran unión, está preparado".

Del Villarreal, próximo rival, destaca su buena plantilla y los riesgos que asume para sacar el balón jugado desde la retaguardia: "Es un equipo muy completo, de Champions League, tiene una gran plantilla y no veo cosas malas, tenemos que estar preparados. Para nosotros es el que arriesga más de la Liga en salida de balón. Cuando presionamos vamos con todo y vamos a estar preparados para acabar jugadas, seguro".

En La Cermámica la UDA estuvo a punto de lograr su primera victoria a domicilio, de hecho llegó adelantarse en el marcador, pero el submarino amarillo acabó remontando y ahora esperan devolverles la moneda: "No hay rabia por perder allí. No va a ser fácil para ellos venir aquí porque le queremos ganar, pero manteniendo la humildad siempre".