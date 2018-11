España derrota a Rusia en el pabellón de Níjar

España derrotó con mayor claridad que el 2-0 que dictamina el marcador a Rusia en el primero de los dos amistosos de Níjar de cara al Europeo Femenino de Fútbol Sala de Gondomar en febrero. Fue un partido en el que las de Clàudia Pons se exhibieron en defensa, no permitiendo a su rival disparar entre los tres palos hasta a cuarenta segundos del final, en una acción sin gran peligro de Samorodova. Un gol fantasma de Berta debió suponer la guinda.

Las jugadoras de Clàudia Pons quisieron dejar bien claro desde el principio que mandaban en el partido. Y lo hicieron en las dos direcciones, apoyadas sobre todo en una defensa que no dejó progresar a Rusia (la meta Etayo fue una espectadora en la primera parte) y en base a mucha paciencia al mover el balón. Evgenii Kuzmin replegó a su equipo con la idea de nublar la imaginación española.

Sin embargo, la clase hispana aparece por todas partes e Irene Samper, en racha goleadora con la Selección y su club, se sacó un zurdazo imposible para Nazarova tras una buena dejada de Peque. Abierta la lata en el minuto 8, todo fue más sencillo. Amelia Romero y Anita Luján sacaron su clase a la pista y Melli el genio. Noelia Montoro, que sale a gol por partido desde que debutase, mandó a las mallas una banda sacada por Amelia. Y Anita le hizo un aclarado perfecto para otro tanto, pero la murciana no superó a la meta rusa.

España siguió a lo suyo tras el descanso. Melli cruzó fuera una jugada clara y Amelia regaló a Anita el 3-0. La conexión de las del Futsi Navalcarnero funcionó, pero la capitana quiso adornarse con una picadita sobre Ivanova y la portera visitante no picó. El equipo español siguió marcando un buen ritmo pese a tener dos jugadoras menos en la rotación por las lesiones de Vanessa Sotelo, con su club, y Luci, que se hizo un esguince de tobillo izquierdo en la víspera entrenando.

Poco a poco, el partido fue entrando en una fase monótona. Rusia quiso dar un paso adelante, pero España no se lo consintió. Berta se decidió a animar el tramo final con dos jugadones. En el primero, su violento disparo al larguero botó dentro, pero los árbitros no vieron gol. Segundos después, otra cabalgada suya acabó en gran pase a Isa García, que no marcó por la valiente salida de Ivanova.