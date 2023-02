Fernando: "Hay que mantener la alegría en ataque cuidando los detalles en defensa"

Pese al ratio de intervenciones positivas que acumula, Fernando Martínez no está siendo suficiente para frenar la sangría de goles que recibe la UD Almería y que ha convertido al equipo rojiblanco en el segundo que más encaja de Primera tras el Elche debido a la fragilidad de su entramado defensivo. El viernes toca visita a Montilivi, un rival directo por la permanencia, y en tierras catalanas esperan arrancar la primera victoria de la campaña: "Vamos con la mentalidad siempre, tanto en csaa como fuera, de conseguir los tres puntos, pero es cierto que el primer triunfo fuera se está resistiendo. Incluso el día del Rayo estuvimos más cerca de lo que pareció porque se hizo una muy buena primera parte. El Girona es un rival directo y nos daría un plus el triunfo para afrontar lo que viene"

Un hipotético triunfo reportaría un subidón anímico tras dos derrotas consecutivas ante un adversario muy conocido que los acompañó el curso pasado en el ascenso: "Es un rival al que venimos enfrentándonos numerosas veces en las últimas temporadas y la mayoría conocemos ese escenario. Somos nuevos en la categoría y quizá por ahí ese contexto lo conocemos más, a ver si sirve de ayuda para lograr esa primera victoria que estamos deseando que llegue".

En las filas gerundenses Fernando tendrá que vérselas de nuevo con un clásico en su ofensiva, el ariete charrúa Cristhian Stuani: "Más de lo mismo, es un delantero que ya en Segunda era referente, de los mejores de la categoría, y siempre hay que tenerle especial atención. Ahora iremos con el mismo cuidado".

El meta murciano no duda de que imponerse al Girona, que ahora les saca tres puntos en la tabla, tendría valor doble: "Aparte de necesitar sumar los 3 puntos tras dos derrotas, hacerlo fuera de casa y contra un rival directo haría que viéramos las cosas de otra manera y situarnos en una zona más tranquila. Tiene valor doble, los puntos que sumas y los que ellos dejan de sumar".

Transcurridas ya veintiuna jornada ligueras, la igualdad en la parte baja de la tabla sigue siendo tremenda, a excepción del descolgado Elche: "Todo está muy apretado. Ganando al Girona incluso te da para mirar hacia arriba porque te colocas undécimo. Nos alejaríamos de esa zona de abajo y tendríamos cierta tranquilidad, aquí nunca uno puede respirar porque los de abajo siempre aprietan".

Uno de los capitanes del vestuario, desvela que el ambiente pese a los dos últimos reveses es bastante bueno: "Al equipo lo veo muy bien. Tras dos derrotas a todos nos gusta ganar y los veo con esa ambición de romper esa mala dinámica que traen las derrotas, más aún en casa, donde nos sentíamos fuertes".

Fernando tuvo que soportar el 'caso Pacheco' como espectador pasivo y daba su opinión tras la marcha del portero extremeño a las filas del Espanyol: "Siempre he dicho que los temas personales son de cada uno e intento aislarme de todo eso centrándome en el día a día para trabajar. Cómo lo resuelva cada uno ya es cosa suya con el club".

Ante el Betis se evidenció un serio problema defensivo y Fernando asume que deben subsanarlo cuanto antes: "Tenemos claro el tipo de plantilla y los jugadores que tenemos para sacarles rendimiento. En esta categoría es importante ser sólido, estar bien organizado e intentar encajar lo menos posible. Es algo que tenemos mejorar, pero nunca podemos perder la alegría en ataque y esa verticalidad de buscar la portería contraria y hacerle daño al rival porque es una seña de identidad, pero cuidando los detalles en defensa. El potencial ofensivo lo tenemos".

A pesar de la mala racha actual, Fernando piensa que el equipo sigue ofreciendo buenas sensaciones en los partidos, por lo que el problema sería más coyuntural que estructural: "Para mí son buenas. Hay ciertos aspectos a mejorar, pero en todos los partidos hemos estado dentro, con opciones de puntuar. El fútbol es así y lo que cuenta son los resultados más cercanos, parece que tras dos derrotas todo se ve negro, pero si ganamos dos seguidos se verá todo diferente y los que dicen hoy que vamos a descender mañana dirán que estaremos arriba".

El juvenil que milita en División de Honor a las órdenes de Alberto Lasarte se mide esta tarde a Las Palmas en búsqueda de la Final Four copera y Fernando les enviaba palabras de ánimo: "Pase lo que pase la temporada de los juveniles es para enmarcar. Les deseo toda la suerte del mundo y ojalá lo consigan ganando ese torneo, ojalá lleguen lo más lejos posible en la competición".

Fernando: "El comportamiento de la afición con nosotros está siendo de diez"

Retomando la actualidad rojiblanca, el Zamora del curso pasado en Segunda cree que aunque el calendario ahora se pone cuesta arriba, es mejor ir partido a partido: "Tenemos que centrarnos en el próximo partido. Ir a Gerona contra un rival directo y lograr una victoria para mirar más adelante. Donde nos sentimos más fuertes es en casa y vienen dos rivales muy fuertes, pero nunca se sabe qué puede pasar. El día que menos te crees llega la sorpresa y en esos partidos consigues puntuar. No puedes hacer cuentas porque uno suele equivocarse".

Cuestionado acerca del papel de la afición, Fernando esgrime no tener queja de su comportamiento y espera que sigan alentándolos en busca de abrochar la meta de la permanencia: "Desde la temporada pasada no tenemos ninguna queja en cuanto a la afición porque se generó mucha ilusión en todos y siempre reciben al equipo muy bien, tanto en casa como fuera. Poco les puedo pedir, solo que si en algún partido nos cuesta que den ese pasito de intentar ayudar y dar fuerza porque ese plus cuando todo está tan ajustado es muy importante. Por lo demás su comportamiento con nosotros está siendo de 10".

En la zona caliente hay dos equipos no llamados a estas urgencias como Sevilla y Valencia y Fernando valoraba la situación de cada uno: "Lo del Sevilla todos teníamos en mente que no era normal para ese equipo, era mejor de lo que se manifestaba en la competición. El Valencia también está hecho para luchar por cosas mayores y si la competición te pone ahí nunca es fácil. Salir de una dinámica así con tanto revuelo alrededor del equipo y del club nunca es fácil, chirría verlos ahí pero si a estas alturas están ahí es por algo".