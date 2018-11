Fran Fernández: "Para Tarragona haremos algún cambio de jugadores, sistema o de mentalidad"

Fran Fernández medita retocar alguna posición del once o incluso acometer un cambio de sistema para revertir los malos números del equipo a domicilio con motivo del desplazamiento a Tarragona, donde los rojiblancos disputarán el sábado (16:00 horas) la 15ª jornada liguera.

-¿Cómo está el equipo físicamente?

Al jugar lunes y sábado nos falta algún día para preparar lo mejor posible el partido, pero veo a la gente muy centrada, que es lo importante. Tenemos alguna duda de cómo llega Yan Eteki, pero ya tomaremos decisiones. Todos los disponibles viajan.

-¿Es un partido trampa el de Tarragona?

Si vemos la clasificación y nos dejamos llevar por ella estaremos un poco engañados. Es cierto que van abajo en la tabla pero es un equipo con futbolistas de muchísima experiencia e identidad y seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles. Para ellos es una final, así lo están tratando, como debe de ser, y para nosotros es el típico examen parcial que si lo sacas ahora no tienes que esperar a junio. Es importante también.

-¿Se plantea introducir a Narváez en el once?, ¿medita un cambio de sistema para mejorar los números a domicilio?

Juanjo lleva varias semanas a tope y está entrenando muy bien. Los minutos que está jugando está rindiendo a un buen nivel, pero es cierto que en sus demarcaciones también hay jugadores que lo están haciendo muy bien y tomar decisiones nunca es fácil. Ahora un poco más complicado. Haremos algún cambio, no sé si de jugadores, sistema o esquema, pero algún cambio tenemos que hacer, aunque sea de mentalidad porque el equipo fuera de casa tiene que dar un paso adelante y debemos hacerlo.

-¿Ve a Narváez con posibilidad de jugar como delantero?

Su fichaje vino por su polivalencia, ya que puede jugar tanto por las dos bandas como en la medipunta e incluso de delantero. Es una incorporación pensada por ese motivo.

-¿Le preocupa el estado de los mediocentros?

Eteki está bien según nos han informado. Lleva 24 horas viajando y no está al 100% pero hasta el sábado tiene tiempo de sobra para recuperarse. Arzura ha entrenado a muy buen ritmo y sus sensaciones son buenísimas, o sea que los dos están a muy buen nivel.

-¿Qué tipo de partido se espera?

Espero un partido muy trabado, con mucho juego directo por su parte. Enrique tiene una forma muy particular de ver esto y prepara muy bien los partidos. La dificultad será enorme. No tenemos que cambiar tantas cosas a nivel de modelo de juego o sistema, pero sí puntualizar en pequeños detalles. Nos enfrentamos al Rayo Majadahonda, que juega con un esquema muy parecido, y no tenemos que variar mucho. Alguna variación habrá, pero sin grandes cambios porque estoy contento con el equipo y con cómo se están haciendo las cosas. Simplemente buscamos continuidad fuera de casa.

-Cinco partidos antes del parón navideño, ¿prevé una Navidad tranquila?

Sería la confirmación de lo bien que estamos haciendo las cosas, pero sin mirar a más el partido más importante ahora es el del sábado ante el Nástic y ya vendrán los otros. Igual que el Dépor queda pasado, lo que venga más allá del sábado no lo contemplamos.

-¿Es pronto para ver a Ibiza de vuelta al campo?

No, ha entrenado a muy buen ritmo, tiene buenas sensaciones y habrá que tener en cuenta que lleva más de un mes sin competir.