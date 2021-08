Sexto puesto de Francesc Barber, del Primaflor, en el Europeo XCO

El balear Francesc Barber logró este sábado un meritorio sexto puesto en la prueba júnior masculina del Campeonato de Europa de XCO, disputada sobre un atípico circuito -poco desnivel por vuelta, repechos cortos, zonas técnicas de escasa dificultad- en la localidad serbia de Novi Sad.

Tanto Barber como Sara Méndez regresaban este sábado a la competición individual tras varias semanas de inactividad, en el caso del balear debido a una infección por COVID. Ambos completaron sendas carreras más que interesantes, destacando la regularidad de Francesc en una manga júnior masculina dominada por el ucraniano Hudyma. A la conclusión, el de Primaflor-Mondraker-XSauce se daba por satisfecho, después de haber peleado por las plazas de podio prácticamente hasta meta, mostrando un nivel mucho más avanzado de lo estimado.

Francesc Barber: "Lo habría firmado antes de correr. Un Top 10 ya hubiese sido una buena carrera sabiendo de donde vengo. Estaba muy tranquilo, sin marcarme grandes objetivos para hoy, simplemente aguantar hasta donde pudiese. He salido bastante bien, con los 3-5 primeros, y me he mantenido en el grupo de cabeza hasta la cuarta vuelta. Después me he quedado en un segundo grupo peleando entre la tercera y la séptima plaza, completando así dos vueltas para finalizar sexto".

También firmó una buena carrera la catalana Sara Méndez, concluyendo vigésima en la competición júnior femenina. Por contra, no tuvo su mejor día Jofre Cullell, que no encontró ritmo en ningún momento en la carrera sub 23, viéndose relegado a posiciones traseras.