Goce rojiblanco a costa del Sevilla

El Almería vivió su primera gran noche en Primera División con argumentos ofensivos de grandes quilates. Robertone, Ramazani y Sadiq serán ahora más que nunca nombres propios en los últimos días del mercado. El belga y el nigeriano mostraron que con espacios también destacan en una máxima categoría en la que se ha adaptado a la perfección el Almería a pesar de una mala pretemporada de la que ya nadie se acuerda.

El inicio del partido no pudo ser más eléctrico. A los 33 segundos Lamela se quedaba sólo ante Fernando, saliendo el meta murciano ganador del duelo y presentando más razones para mantenerse en el once. Un minutos después Akieme respondía para probar a Bono. Rubi salió con la alineación esperada: el mismo dibujo que en las dos jornadas anteriores con la novedad de Pozo en el carril diestro. Lopetegui, por su parte, dio entrada a Navas por Montiel, y a Telles por el sancionado Acuña respecto al once que empató ante el Valladolid.

El Sevilla entró con facilidad por el costado izquierdo durante la primera media hora, con Rafa Mir haciendo daño

El Almería buscó presionar alto, pero con el paso de los minutos el Sevilla fue imponiendo su superioridad, ganando metros y entrando con facilidad por el costado zurdo, adonde caía Rafa Mir para hacer mucho daño entre Pozo y Kaiky. Pasado el cuarto de hora fue precisamente el murciano el que desbordó a Kaiky para meter el pase de la muerte a Lamela, volviendo a salvar Fernando de nuevo a su equipo. Poco después fue Gómez el que pudo abrir el marcador, pero su gol fue anulado por claro fuera de juego.

Tras perdonarle Gil Manzano la segunda amarilla a Rekik por un pisotón, llegó el gol visitante. Telles puso un genial centro totalmente libre de marca desde ese costado zurdo por donde estaba entrando con facilidad el Sevilla, yendo el centro del brasileño al corazón del área, hasta donde llegó Óliver Torres para cabecear a gol. El balón se coló por el palo izquierdo de Fernando, que nada pudo hacer.

Cuando peor se encontraba el Almería, Ramazani igualó y cambió el guión de la noche

El gol le dio aún más confianza al conjunto sevillista, pero como quiera que el fútbol es un estado de ánimo, cuando peor estaba el Almería, apareció cierto diablo para relajar al medio millar de aficionados sevillistas. A cuatro minutos antes del descanso un fallo en la salida del visitante Fernando provocó que Pozo metiese el balón con la testa al espacio y Ramazani rompiese a la zaga sevillana para plantarse solo ante Bono, cruzando el balón al palo largo para neutralizar. El empate espoleó un Almería que ya nada ni nadie paró. En el 44' una pérdida de Eguaras desembocó en una grandísima asistencia a Rafa Mir, que no llegó por poco a rematar el centro.

El Almería salió enchufadísimo tras el paso por vestuarios, cambiando totalmente el guión del partido. Apareció entonces la figura de Umar Sadiq. Primero para marcharse con una insultante facilidad de Nianzou con esa zancada tan característica del nigeriano, que quiso comerse lo que había guisado para anotar en vez de asistir a Ramazani, mejor colocado. Y después para llevar la locura total al graderío del otrora Mediterráneo. Era el minuto 55 y un envío de De la Hoz, que había saltado al verde en el descanso por Eguaras, lesionado, fue a parar a Robertone, que desde la derecha entró como Pedro por su casa para asistir a Sadiq que ahora no perdonaba.

Si el tanto del empate cambió los estados de ánimos de ambos equipos, el del 2-1 fue una losa para el Sevilla que intentó recomponerse con un triple cambio (Isco, Delaney y Carmona). Durante unos minutos el remedio fue peor que la enfermedad, con el Almería comiéndose al equipo de Lopetegui. Estuvo a punto Robertone, enganchando un centro con la puntera, de sentenciar, generando otra oportunidad Akieme.

Sadiq y Ramazani disfrutan si la zaga visitante juega adelantada

Lopetegui quemó naves en el minuto 65 con Ocampos y Es-Nesry. Poco a poco el Sevilla fue recuperando el control del esférico, pero sin llegar a disfrutar de oportunidades claras. Y cuando había alguna Fernando volvía a vestirse de santo. El Almería no se sentía incómodo, mejorando sus prestaciones defensivas y saliendo con facilidad a la contra. Si Robertone se pone su sombrero de mago cada vez que bota una jugada a balón parado, el argentino condujo de manera magistral esos contragolpes en el que Ramazani y Sadiq no terminaron de matar el partido a pesar de sentirse comodísimos con espacios.

La posesión era para un Sevilla que sin embargo no terminaba de encontrarse. En el 78' volvió a aparecer Fernando para sacar un disparo de Delaney y diez minutos después la tuvo Rafa Mir tras un buen centro desde la derecha de Carmona. El triunfo se iba a quedar en casa con total merecimiento para un Almería que sufrió durante la primera media hora y que después gozó a costa de un Sevilla que no termina de arrancar.