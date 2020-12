Gomes: "Me gustaría alcanzar el récord de Emery, pero me centro en el Mallorca"

A nadie le amarga un dulce y José Gomes es consciente de que igualar el récord de doce partidos sin perder establecido por un mito rojiblanco como Unai Emery en el curso 06-07, incluso superarlo, lo llevaría a una nueva dimensión tras haber batido también el de partidos consecutivos ganando (ya va por seis) y el de duelos consecutivos triunfando a domicilio (van cinco en la cuenta). Pese a todo el técnico luso es consciente de que los visita el líder de la categoría, al que a tenor de sus respuestas tiene estudiado al detalle para intentar el asalto al primer puesto de la tabla.

¿Impresiona este Mallorca que solo ha encajado 3 goles en 15 partidos?

"El Mallorca está líder por mérito y porque lo está haciendo muy bien, aparte de en la organización defensiva, la forma como atacan y la variabilidad en su juego ofensivo obliga al contrario a meterse en el medio campo, lejos de su portería. Por eso han encajado solo tres goles".

Está a solo dos duelos de alcanzar el hito de doce sin perder que marcó en su día un mito como Emery...

"Me gustaría alcanzar el récord de Emery, pero no estoy preocupado con ese dato, sino con el Mallorca. Si lo hacemos, fenomenal, pero no estamos luchando por eso, es algo que puede hablarse después de lograrse y sería bonito, pero buscamos lo mejor ante un rival muy fuerte".

¿Dónde puede estar la clave para hincarle el diente a los de Luis García Plaza?

"Hay que ser muy fuerte defendiendo, no solo evitando los centros, sino la forma como ocupamos la zona central para que no circulen el balón con facilidad, pero también salir con coraje de imponer nuestro proceso de juego. Son muy buenos centrando y en posesión y ruptura. Si mantenemos el balón más tiempo, los sacamos de las cosas buenas que pueden hacer, eso sería importante".

¿Cuáles son los puntos fuertes del líder de Segunda?

"El Mallorca proyectará a sus laterales, bajará al pivote a construir y mantendrá la posesión en campo contrario. Siempre tienen a tres hombres en zona de área esperando el centro con movimientos de ruptura. Debemos anular eso y explotar sus puntos menos fuertes. En el campo intentaremos enseñar lo mejor que tenemos colectiva e individualmente. Al final del partido veremos, pero ahora ni ellos ni nosotros podemos decir que vayamos a ganar los duelos, la tónica será el equilibrio y la paciencia y madurez lo ganará".

Gomes: "A Sadiq lo vi más fuerte y contundente en los duelos con los centrales, desbordando con balón y ganando en velocidad"

Sadiq sigue sin ver puerta con asiduidad pero genera mucho peligro.

"Sadiq es parte del grupo y aunque no hiciera gol, lo vi más fuerte y contundente en los duelos con los centrales, desbordando con balón y ganando en velocidad".

¿Ha insistido en sus charlas en evitar los bajones cada vez que se adelantan en el marcador?

"Estás 0-0 muy bien por una banda y otra, por el centro, generando peligro y al adelantarnos hay un pacto de no agresión. Cuando concedemos el 1-1 vuelve la misma dinámica y es lo que debemos buscar, independientemente del resultado, para que el fútbol sea más bonito".

Se le ve muy preocupado con el poco descanso entre partido y partido.

"Si preguntan a jugadores experimentados no es lo mismo recuperar, e insisto, con dos o tres días de descanso. Puede haber uno o dos partidos que puedas hacerlo, pero siempre entras en zona de riesgo alto de lesión muscular y no me gusta mantener jugadores sabiéndolo. Estamos teniendo mala suerte de tener un día menos de recuperación que el contrario, pero será un partido bueno porque ambos jugaremos para ganar".

¿Tiene previsto mantener las rotaciones?

"A lo mejor no voy a cambiar los once, pero hay que seguir manejando la plantilla y teniendo los 5 cambios, se puede manejar la fatiga con el banquillo. No voy a hacer un once titular y antes del partido prever los cambios. En toda mi carrera de 27 años en el fútbol he tenido un ciclo de 9 partidos de dos en dos o tres en tres días, ni siquiera en Inglaterra, pero hay que adaptarse, porque tampoco he tenido una plantilla de 30 jugadores".

¿Le gustaría hacerse con el liderato ya?

"Siempre es mejor ser líder, todos los entrenadores y jugadores lo prefieren. Y si estás ahí es por algo. Pero lo importante es terminar en una zona que nos pueda dar el ascenso directo. Si mantenemos estas ganas de disfrutar cada partido seguro que llegaremos al final de la temporada primeros o segundos, que dan el ascenso directo. Si damos lo mejor y algo no sale, hay que mantener la paciencia y la confianza porque lo vamos a conseguir. Es un maratón".