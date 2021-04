Gomes: "Si siento que no puedo producir más lo diría"

Valoración del empate: "El punto me sabe a eso, queríamos más porque trabajamos para tener más, pero no nos medíamos a un rival cualquiera, sino a uno fuerte y muy organizado. No era lo que buscábamos, pero era el Espanyol en su mejor momento, con confianza y líder destacado. Si mantenemos este foco atencional, intensidad en la disputa y no dejamos que nos tiren mucho desde fuera este punto debe darnos confianza para lo que viene en adelante".

Rival: "El Espanyol es muy complicado porque siempre genera ocasiones de gol y hoy no le dejamos hacer eso estando muy concentrados y agresivos en los duelos defensivos. Eso puede ser una base para seguir escalando en lo que resta"

¿Había ultimátum?: "En fútbol cuando hay resultados que salen de la línea que el proyecto exige no pueden cambiarse 30 jugadores. Pero no se trata de que no estemos jugando a nada para traer a alguien que dé un cambio fuerte a esto. Si yo sintiera que no pudiera producir más lo diría. Estoy motivado y con mucha energía para seguir en este proyecto bonito aunque en fútbol el entrenador siempre está en manos de otras personas. No he sentido un ultimátum, de verdad, aunque todos sabemos cómo es el fútbol".

Futuro: "Todos estamos preocupados por el futuro, pero el mío no es lo más importante aquí, sino cómo vamos a jugar y cómo van a estar los jugadores y el equipo a final de la temporada. Eso es lo importante, qué entrenador está no, sino que el proyecto pueda ascender"