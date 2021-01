Después de diez días en cuarentena, tras conocerse el positivo por COVID-19 de dos miembros de su cuerpo técnico, el plantel de la Unión Deportiva Almería B regresa este domingo a la competición liguera, en la que se vio forzado a descansar la pasada semana al aplazarse el duelo en casa del Mancha Real por los citados contagios. Los rojiblancos, que han estado ejercitándose de forma individual en casa, desean que este parón no les afecte de cara a recibir al Maracena en el anexo a las 17:30.

Segundo en la tabla clasificatoria, a solamente un punto del líder Club Deportivo Torreperogil, los canteranos de la UDA buscarán quedarse con un triunfo que les permita hacerse más fuertes en la zona más privilegiada de una clasificación del Grupo IX A de Tercera División que incluso los almerienses podrían terminar liderando esta jornada si el Torreperogil tropieza en Huétor Tájar.

No obstante, para optar a la primera plaza, los de Fernando Santos Nandinho primero deben imponerse a un cuadro maracenero que llega con hambre de buenos resultados tras caer por 0-1 ante el Poli Almería la pasada jornada. Los granadinos, con once puntos, marcan el comienzo de las plazas de Fase de Permanencia y plantarán cara a un filial que no ha tenido una semana difícil por el protocolo contra el coronavirus.