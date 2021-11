De la Hoz: "Tenemos una suerte tremenda con el nivel de Sadiq y Sousa"

César de la Hoz es el capitán de la UD Almería interna y externamente porque aparte de la ascendencia que uno de los jugadores más veteranos del plantel empieza a tener sobre el vestuario también proyecta esa imagen hacia fuera cuando se pone delante de un micrófono. Buena prueba de ello era su comparecencia de esta mañana en sala de prensa, en la que ante el debate surgido sobre Sadiq y Sousa recordaba que la suerte era contar con ambos en la delantera, además de pedirle al club sensatez de cara al mercado invernal y agradecerle a la afición sus muestras de cariño.

Últimamente les viene todo sobre ruedas...

"Tenemos esa felicidad de hacer las cosas bien sin dejar de trabajar porque el míster nos inculca tener los pies en el suelo y ser humildes yendo paso a paso para lograr los objetivos".

Los seguidores se lo pasan en grande cada vez que acuden al Mediterráneo.

"Estamos para darles alegrías a la afición y que nos apoyen en cada partido y que sea una fiesta para ellos".

Está sumando muchos minutos, ¿no teme la fatiga? Aunque ya se anima incluso con las chilenas...

"Acumulamos minutos, pero acabamos bien los partidos. Cuantos más minutos tengo mejor acabo los partidos físicamente. Intenté esa chilena, una pena que no saliera (risas)".

¿Cuáles son las fortalezas de un recién ascendido como el Ibiza?

"El Ibiza mantiene la base del año pasado y compite muy bien, se ha reforzado bien y es difícil. Te plantean partidos de tú a tú e iremos a por los 3 puntos a meterles mano".

¿Qué le parece el debate abierto entre sadiqistas y sousistas?

"Estamos teniendo una suerte tremenda con el nivel de Sadiq y Sousa. Los ratos que salen nos aportan y sabemos el potencial que tenemos arriba, ante pocos rivales nos vamos a quedar sin meter gol, lo importante es el bloque".

¿Imaginaban a estas alturas verse con 34 puntos liderando la tabla?

"Nadie esperaba la cantidad de puntos que hemos sacado hasta ahora, pero en mi opinión son merecidos".

DE LA HOZ: "Es fundamental el papel de cuerpo técnico porque la plantilla es muy joven"

¿Nota el cariño que le profesa la afición rojiblanca?

"Estoy teniendo minutos y hacemos buenos partidos en los que se ven las individualidades. Estoy contento porque se valore mi trabajo y con los pies en el suelo. Agradezco las felicitaciones. Llevo ya tiempo y la afición, o parte de ella, me tiene cariño. Me valora mucho y estoy contento con club y ciudad".

¿Qué espera del mercado en el mes de enero?

"Lo importante de cara al mercado invernal será mantener este bloque, que no haya una salida inesperada".

¿Se ve de nuevo como central en caso de necesidad?

"Me gusta más jugar de mediocentro, pero cuando me toca de central lo hago encantado para ayudar al equipo y no creo que lo hiciera a mal nivel".

Parece que Rubi tiene a todos en la buena senda.

"Es fundamental el papel de cuerpo técnico porque la plantilla es muy joven y hay que saber llevarla en el día a día. La preparación de los partidos está siendo buena y estamos enchufados. El grupo tiene buena armonía. El míster siempre ha exigido trabajo y respeto, también nos da confianza para sacar lo mejor de cada uno".