ISE CB Almería no quiere verse sorprendido por Segle XXI

Después de la costosa y merecida victoria en Sant Adrià, las chicas dirigidas por de Tania González no quieren verse sorprendidas en su cancha e intentarán sumar los puntos en juego el próximo sábado. La malagueña ocupa de forma interina el cargo de primera entrenadora, pero no se descarta su continuidad si las victorias y el buen juego llegan y la entidad rojilla no acaba de encontrar el sustituto deseado para Paco Rueda.

A pesar de que el equipo dejó muy buenas sensaciones la semana pasada, tanto jugadoras como cuerpo técnico son conscientes de que hay que salir con mentalidad ganadora y estar a la altura del partido, sin confianzas ante un rival que no regalará nada. Las rojillas han entrenado con toda normalidad y no serán de la partida María González y Ornella Santana que siguen recuperándose de sus lesiones. Todos los demás efectivos estarán a disposición de Tania González.

El conjunto almeriense tendrá enfrente en esta ocasión a Segle XXI, un programa de talentos promovido desde la Federación Catalana de Baloncesto, con el apoyo de la FEB, que combina el deporte con los estudios y de donde han salido numerosas jugadoras que forman parte de la selección española. Ninguna de sus jugadoras está en edad sénior y prácticamente todas han sido internacionales en diferentes categorías inferiores.

Las barcelonesas ocupan la octava posición en la tabla con dos victorias y una derrota, tras caer ante el Snatt's Femení Sant Adrià en el inicio de la competición (75-58) e imponerse en su cancha ante el Grupo Hafesa Raca Granada (66-62) y Unicaja Málaga (66-63). Las de Isaac Pujol practican un juego alegre en ataque y basan su potencial ofensivo en acciones muy verticales y directas. Dada la filosofía de este equipo, siempre intentan presionar a toda cancha y anticiparse en defensa.

En este arranque de competición destacan a nivel individual las bases Mama Dembele y Anna Prim, Gisela Sánchez o la granadina Marta Morales en el exterior. En la pintura, Paula Fraile, Claudia Langarita y la sevillana Marta García forman un poderoso trío de pívots con mucha altura. Una plantilla joven, física y de calidad por lo que será un complicado rival que opondrá una fuerte resistencia.