"Ilusiona dirigir un proyecto de la tierra""

-¿cómo marcha la presente temporada?

-Muy dura, sobre todo por la carga física que estamos llevando en los entrenamientos. Ahora mismo los jugadores están pesados, muy cargados.

Todos mis años como jugador los he vivido aquí y sé lo que se siente y lo que se puede transmitir"¿Triplete? Sería muy bonito, pero es muy complicado, si es que es difícil hasta decirlo"

-Con ganas de soltar el brazo este fin de semana ante Benfica.

-Volvemos a tener la suerte de enfrentarnos a uno de los grandes equipos de Europa. Como técnico, es un honor disputar este torneo internacional.

-Unicaja ilusiona.

-El equipo está bien confeccionado, es una plantilla que puede optar a todos los títulos. Al final tenemos que ganárnoslo con el trabajo, el nombre y la historia no valen para nada. Contamos con mucha gente de Almería y espero que eso sea un aliciente para que la gente se sume a este proyecto.

-La gente de la tierra es la que ha hecho grande a este club.

-Es un orgullo, yo también soy de la tierra. Todos mis años deportivos como jugador los he vivido aquí y sé lo que se siente y lo que pueden transmitir. De un modo o de otro, retomar o mejorar el proyecto de gente de la tierra es importantísimo.

-Se pone la carne de gallina sólo de pensar en eso.

-Sí, pero al final esto son palabras y hay que demostrarlo con hechos. Un buen trabajo te marca y es el mejor camino para que lleguen los títulos. El objetivo es ir a por todas.

-¿Y si le digo triplete?

-[Gesticula de forma divertida con las manos pidiendo tranquilidad] Jornada a jornada, paso a paso, partido a partido. El triplete sería un sueño muy bonito, pero es muy complicado. Hace unos años lo pudimos ganar y en mi primera experiencia como primer entrenador en la Superliga Femenina también lo pude ganar, y te digo que es francamente complicado. Decir triplete suena hasta difícil. Teruel es el favorito, el rival a batir, pero sin menospreciar a otros equipos que vienen pisando fuerte como Ibiza, Palma, Soria, Melilla...

-Se va a reencontar con Piero Molducci, pero en este caso en el banquillo rival, el de Ibiza.

-Es una mezcla de sensaciones muy buenas. En mi faceta de entrenador me quedo con lo mejor de la gente con la que he estado como segundo y de la que he aprendido mucho, caso de Piero o Pascual Saorín, con quien he estado en la Selección Española Femenina. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Eso sí, tengo claro que quiero tener un estilo propio, no vengo a dar continuidad al trabajo de Piero. Él hizo unas temporadas excepcionales, la afición almeriense le está muy agradecida, pero no le voy a copiar.

-¿Qué diferencias hay entre el Manolo primer entrenador y el Manolo segundo entrenador?

-Yo sigo siendo el mismo y, además, se lo he dicho a los jugadores. Es más, me considero uno más del grupo, pero hay que tener alguien que marque un orden y que diga lo que hay que hacer. En mis años de segundo entrenador, he cogido experiencia y ahora puedo aplicar todo lo aprendido. He tenido la suerte que gente como Pascual Saorín [Selección Española Femenina] o Piero Molducci me preguntaban y me decían que aportara.

-¿Y con el Manolo jugador?

-Uff... Siempre he dicho que prefiero estar dentro de la cancha, se pasa mucho peor fuera. Tengo la suerte de ser un entrenador que haya jugado a alto nivel, esto no quiere decir que sea mejor que alguien que no haya jugado, pero sí es verdad que es un paso que llevas ganado a la hora de llevar una dirección de equipo. Yo sé de qué va esto, sé qué piensa un jugador después de un entrenamiento. Son experiencias que he tenido la suerte de vivir, algo que te aporta madurez. Parece una tontería, pero ahora soy padre y es cierto que la familia te enriquece muchísimo.

-El Unicaja de Manolo, Charly, Juanjo, Cosme... ¿sería un equipo de triplete?

-Puedes tener razón, antes había más nivel por tema económico. La crisis nos ha afectado a todos. Pero es que no me gusta comparar ni mirar atrás, la experiencia sí que te vale, pero la historia está escrita y ya no se puede cambiar. Hay que mirar de hoy a mañana. Somos un deporte minoritario a nivel económico, pero vamos creciendo después de unos años muy malos. A nivel de fichas y jugadores, sí que somos uno de los deportes más importantes a nivel nacional.

-Dos palabras: sueño y Europa.

-Me encantaría volver a Europa, sin duda, pero al final todo está marcado por el tema económico. Ahora mismo es imposible, pero todos soñamos con que el día de mañana haya más aportación de empresas e instituciones para volver a Europa. Tenemos la suerte de que Unicaja está con nosotros a muerte, como lleva haciendo tantos años. Para volver, lo primero es conseguir los resultados necesarios y después recuperar nuestra masa social. Por suerte o por desgracia, la gente de Almería se ha convertido en una entendida del voleibol y cuando viene un rival más flojo, dan por hecho que vamos a ganar y no vienen. Esto no significa que otras ciudades no entiendan de voleibol, como ha malententido Soria. Soria tiene una afición y un club espectaculares, allí hay gente que entiende mucho de voleibol, como en Almería. Lo que sí me gustaría es que el aficionado acuda cada fin de semana al partido.