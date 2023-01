El Inagroup Mabe El Ejido recibe este sábado al Guadalcacín

El Inagroup Mabe El Ejido Futsal arranca la segunda vuelta del campeonato liguero en Segunda División Femenino este fin de semana recibiendo aL Guadalcacín en casa, en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila. En el encuentro, a partir de las 18:00 horas, las de Rubén Roncero buscará la primera victoria del año.

Las celestes ocupan actualmente la quinta posición de la tabla clasificatoria con 25 puntos, mientras que el equipo visitante se encuentra en puestos de descenso, penúltimo on 7 puntos.

Una diferencia que, sin embargo, no hace confiarse al entrenador celeste. "El Guadalcacín es un equipo complicado, que se ha reforzado. Ha fichado a varias brasileñas que le van a dar un plus y está poniendo las cosas difíciles a los rivales, por lo que tenemos que estar muy concentradas y no cometer los errores que cometimos ante Roldán, porque si no somos capaces de saber en donde fallamos, nunca vamos a poder dar ese salto que estamos esperando", incidía en la previa el técnico Rubén Roncero.