Los almerienses Isidro Leyva y Antonio Orta participan en los Juegos del Mediterráneo Orán 2022

Almería estará presente en los Juegos del Mediterráneo de Orán (Argelia). Una competición a la que asiste la Selección Española de Atletismo formada por 26 atletas entre los que se encuentra el pertiguista Isidro Leyva, nacido en Nerja, pero almeriense de adopción donde entrena desde los 14 años, así como su entrenador Antonio Orta, almeriense, que es a su vez es director del Patronato Municipal de Deportes de Almería. La cita se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 3 de julio.

El pertiguista Isidro Leyva, entrenado por el almeriense Antonio Orta, asiste a la selección con una trayectoria impecable, como campeón de España en Pértiga al Aire libre en 2020 y en Pista Cubierta en 2021, con el con récord absoluto de Andalucía con 5,55 metros. Luego sufrió una serie de lesiones de las que se ha recuperado y ha entrenado con normalidad y con la ilusión de incluso alcanzar una medalla. Entrena tanto en el Anexo del Estadio como en el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

Por su parte, Antonio Orta ha sido seleccionado dentro del equipo español de saltos, lo que supone un impulso para el atletismo almeriense. Isidro Leyva ha explicado que “llevo desde los 14 años entrenando en la ciudad, entre 3 y 5 horas diarias, cuidando la alimentación y con el reto de crecer día a día en el salto de pértiga”, a lo que no es ajeno el trabajo de su entrenador. “Antonio Orta me aporta todo. Si no fuera por él no lograría estos excelentes resultados”, ha afirmado.

Antonio Orta explica que “el salto de pértiga es una especialidad muy complicada, pero si se conoce bien y se realiza correctamente la técnica, se puede ir avanzando, como es el caso de Isidro Leyva, con un futuro espectacular”.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, les desea “toda la suerte en los Juegos Mediterráneos. Almería tiene un vínculo emocional con esta competición, que en el año 2005 nos permitió acoger a los mejores deportistas y dar un salto en instalaciones deportivas. Tanto Isidro como Antonio son auténtico embajadores de la ciudad de Almería y seguro que lo harán muy bien en los Juegos Mediterráneos de Orán”.

Con la intención de superar la edición que se celebró hace cuatro años en Tarragona donde los españoles cosecharon 15 medallas, han viajado para alcanzar nuevos sueños en forma de medallas. Almería 2005 fue el año que supuso un hito histórico donde los 76 atletas que asistieron lograron 25 medallas.