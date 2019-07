Javi Barranco llega a una nueva final ITF en Alemania

El tenista almeriense Javi Barranco alcanzó este fin de semana en Kamen (Alemania) su cuarta final del año en el Kamen Open 2019, prueba ITF Futures 15.000, donde añade esta final a las ya conseguidas en febrero en el Challenger ATP de Cherburgo-Octeville (Francia) en dobles, marzo en el ITF Futures de Murcia en individual y abril en Tabarka (Túnez), también en individual.

Barranco comenzó su andadura derrotando al suizo Damien Wenger en tres sets, 4/6 7/5 6/1, para acceder a la ronda de octavos de final. Remontar y ganar el primer partido dio alas al roquetero, que no estaba atravesando una buena racha en las semanas anteriores, y con ese impulso derrotó en octavos al alemán Karlo Cubelic por 6/0 6/2.

El almeriense se abrió paso hacia las semifinales dejando fuera al brasileño Daniel Dutra da Silva por 7/6 (4) 6/3, y en semifinales se impuso al alemán Pascal Meis por 6/4 y retirada. Barranco regresaba de esta manera a una final en un ITF dos meses después de Túnez.

El tenista almeriense se marcha ahora rumbo al Challenger ATP de Ludwigshafen am Reim, también en Alemania

En la final, Javi Barranco se midió con otro tenista alemán, Peter Heller, frente a quien forzó un partido a tres sets lleno de igualdad y emoción. Heller ganó el primero por 7/5, pero Barranco resistió y forzó el desempate con un 6/3 en el segundo set. En el tercero, otro 6/3, ahora favorable a Heller, decantó la final.

“Ha sido una semana difícil en la que había unas condiciones que no me han beneficiado, pero he sabido afrontarlas bien sacando duros partidos”, comentaba tras el torneo Javi Barranco, que con la moral reforzada por este resultado

.