Jorge Soriano seguirá por tercer año como fisioterapeuta de Unicaja Almería

Comenzó a darle a la pelota a la edad de 12 años y tras una brillante trayectoria de cantera en Unicaja, llegando a Superliga 2 y algún entrenamiento con el primer equipo de aquella época, se apartó para formarse. Eso sí, lo hizo con la intención de volver y ha visto cumplido su propósito. Antes aportaba al club desde dentro de la pista, y ahora lo hace desde fuera, pero siempre con las mismas herramientas, sus manos, su corazón y su cerebro. Jorge Soriano, colocador y fisioterapeuta, ha completado plantel en varios entrenos de los dos años pasados precisamente para ‘echar una mano’, pero sobre todo ha cuidado física y también mentalmente a los que considera sus compañeros, lo que continuará haciendo una temporada más.

“¿Qué más motivación que estar en el mejor club de voleibol de España?”, medita en voz alta para más tarde reconocer su espinita: “Hemos estado dos años en los que no ha habido suerte en las finales, hemos perdido las cuatro disputadas, pero qué más que estar en un club ambicioso que siempre quiere estar ahí arriba”. Lo que más le molesta de ello es la deuda: “Tenemos que brindarle a la afición ese título que hace tiempo que no tenemos”. Pero hay otras razones para que firme de nuevo con ‘tinta verde’: “El equipo que se ha hecho y el plantel técnico, y estar en Unicaja Almería simplemente de por si es motivación personal y profesional”. En la línea del equipo, define su nivel de vóley como “espectacular”, y la gente lo sabe.

De hecho, le ha pasado muchas veces que “vas por la calle andando y te van comentando que ‘vaya equipo que se ha hecho este año, que este año vamos a ganar, que necesitamos el apoyo de la afición…’”. Conoce perfectamente de lo que habla porque ama a este deporte, y por ello su “espectacular” despierta más confianza si cabe en una hinchada que sabe que estará enchufadísima: “Repiten muchos, gente que lleva aquí mucho tiempo, gente que regresa también, y hay una mezcla entre juventud y experiencia que es muy buena, y sobre todo hay cuatro jugadores almerienses y los cinco del cuerpo técnico lo somos también, así que qué más bonito que ver a tantos de la tierra, y ‘acogidos’ también –risas-“.

Nada puede fallar y hay conjura del cuerpo técnico: “Hemos comenzado el trabajo de pretemporada incluso desde cuando se estaba confeccionando la plantilla, con contactos permanentes entre nosotros, y una vez que se presentó a toda ella nos cruzamos correos y whatsapps para cuando Manolo viniese de la selección tener todo listo para realizar una reunión y perfilar todo el trabajo de pretemporada, los aspectos nuevos tácticos, físicos y médicos que se van a añadir al equipo, y sí , desde que tuvimos la reunión estamos trabajando para todo lo nuevo que viene este año, lo estamos preparando con mucha ilusión”. Tan es así que los jugadores ya disponen de su plan específico y personalizado que han empezado a cumplir.

A la vuelta de un mes y pocos días espera no encontrarse “con ninguna lesión de importancia, con jugadores capacitados para comenzar el trabajo y que tengan muchas ganas y preparados para luchar por lo que viene”. Confía ciegamente en la profesionalidad del grupo: “Ya tienen su planificación física que han comenzado a hacer, ellos mismos se están cuidando, y yo estoy en contacto con ellos y sé que llegarán en condiciones óptimas para comenzar la pretemporada”. Su grado de implicación es absoluto: “En cuanto a lo laboral, es lo que corresponde, y en lo personal, entiendo lo que necesitan los jugadores en cada momento, he sentido lo que pueden sentir ellos en tramos de temporada y en partidos importantes”.

Es su ‘elemento diferenciador’, “un poco ponerse en la piel de esos jugadores y ayudarles en todo lo posible”. Lo deja claro: “Mi función es la condición física, pero si también puedo ayudar en las condiciones personales y ayudarles a que lleguen a los partidos al cien por cien, también estaré ahí”. No se va de vacío a su casa al acabar, sino sintiéndose satisfecho con el deber cumplido y la pasión intacta: “A mí como persona me aporta que desde que empecé a jugar lo hice en el club, y después, por motivos académicos, tuve que dejar el voleibol; siempre he estado vinculado a Unicaja y nada más terminar la carrera ya estaba de nuevo, pero esta vez como parte del cuerpo técnico, trabajando en lo que siempre he buscado”.

Reconoce además un beneficio profesional claro: “Me aporta muchísimo que se me conozca como el fisioterapeuta de Unicaja Almería, el fisio del mejor club de voleibol de España, y estar aquí me motiva para seguir formándome, aprender de todo y aportar lo máximo al equipo”. En aquel ‘paréntesis’ por motivos de estudio tuvo cabida para un logro deportivo muy grande, conseguido junto a Berenguel, al que admira y con el que se entiende a las mil maravillas: “He tenido la suerte de crecer jugando al voleibol viendo a Manolo en el Florido en aquella época, luego he tenido la suerte de que fuera mi entrenador, y juntos conseguimos un trofeo importantísimo como es el Campeonato de Europa Universitario”.

Está clara su “relación muy estrecha” y la verdad es que sabe que “va a ser muy fácil entenderse” porque además ambos “ganas de trabajar juntos y de sacar todo esto adelante”. Este joven sobradamente preparado pensó hace años que podría aportar a Unicaja de otro modo distinto, y ha cumplido su palabra, una palabra que vale su peso en oro también cuando se dirige a la afición: “Ha gustado mucho la confección de la plantilla, jugadores identificados con la grada y la grada con ellos, e invito a que vengan para ver un espectáculo muy bonito y gente motivada para conseguir alzar el nombre de Almería con un título importante que el equipo ya se merece; lo lograremos seguro, lucharemos al 200% hasta que no podamos más”.