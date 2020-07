Juan Muñoz: "Hace dos años tuvimos que ir a Lugo con pinzas a jugarnos la salvación"

La figura de Juan Muñoz volvía a emerger ante el Rayo Vallecano para demostrar que además de ser el complemento perfecto para Darwin Núñez, no se ha olvidado de marcar goles. Ya suma nueve dianas (las mismas que Lazo) y recuerda que van a intentar hasta el final lograr el ascenso por la vía directa pero que, en todo caso, es importante también tener ya certificado el play-off como camino secundario.

¿Hace un año visualizaban llegar a las últimas jornadas con opciones reales de subir a Primera?

Todo el mundo firmaría hoy en día la posición en la que estamos después de todo lo que hemos pasado, con muchas dificultades y cambios desde el principio. Tanto el club como el equipo han estado a la altura, siempre he dicho que la ciudad merece estar en Primera y estamos en una posición adecuada para poder hacerlo en estas dos jornadas. Hay opciones reales de ascenso directo y, si no, pues al play-off.

El club viene de años de penumbra y al menos ya han certificado disputar esa promoción...

Llevo varios años en Segunda y asegurar a dos jornadas del final el play-off y estar ahí arriba es muy complicado. Hace dos años viví otro momento, una etapa más dura, tuvimos que ir a Lugo con pinzas a jugarnos la salvación. Cuando te acostumbras a ganar y estar arriba disfrutando, a comer bien, eso es lo que quieres, pero hay que darle valor al trabajo de club, equipo y jugadores porque es muy complicado poder luchar y tener opciones de ascenso directo todavía, además de tener el play-off certificado.

¿Qué Almería se verá en Ponferrada, el de la primera o la segunda parte ante el Rayo?

Nos da confianza porque veníamos de dos derrotas y necesitábamos una victoria para estos dos últimos partidos. Hay dos caras, si lo haces de puta madre puedes meterle tres a cualquier equipo, pero si sales como en la segunda te pueden meter tres, cuatro o incluso cinco. Me vale la primera parte para coger sensaciones, pero también la segunda para saber que eso no es lo que tenemos que hacer. A Ponferrada iremos a lograr los tres puntos como a todos los campos y a intentar lograr el ascenso directo.

La Ponferradina se juega la vida...

He mandado mensajes al vestuario porque sé lo que es estar abajo, he vivido eso. Nos jugamos mucho al pelear por el ascenso, pero ellos incluso se juegan más porque luchan por no descender a Segunda B, tienen el cuchillo entre los dientes, pero tenemos que pensar en hacer buen fútbol desde el minuto 1.

No se ha olvidado del gol, ya suma nueve tantos en su cuenta.

Siempre digo que los delanteros vivimos por y para el gol. Este año casi toda la temporada no he jugado de delantero centro, sino como segundo delantero o mediapunta. Toda mi vida he sido delantero y lo que me gusta es meter goles, pero me voy contento por el trabajo y solidaridad que tuvo el equipo y porque los que salieron del banquillo y jugaron lo dieron todo. Eso es lo más importante.

Juan Muñoz: "Lo de jugar de mediapunta surgió a raíz de que Guti me diera esa confianza de estar en esa posición teniendo más libertad de juego"

¿Conocía tener esa faceta de mediapunta?

Se dio la oportunidad a raíz de que Guti me diera esa confianza de estar en esa posición teniendo más libertad de juego y siempre he dicho que me gusta tener contacto con el balón viniendo a recibir. Salió todo rodado en los primeros partidos y cuando tienes compañeros buenos al lado y la dinámica es positiva, todo es más fácil. Pero me quedo con el trabajo de las 40 jornadas y las ganas de que llegue el viernes para decir que somos el Almería y queremos ascender.

¿Cuál es el secreto de la dupla que forma con Darwin Núñez?

Con Darwin tengo una conexión especial. Desde que empecé a jugar con él, tengo 24 años pero conozco la categoría y me gusta saber qué tiene cada delantero. Hablo mucho con él y sé de sus características. Hablamos para compenetrarnos lo mejor posible, doy todo lo que puedo física y mentalmente y él me da lo que me falta a mí. Es muy joven pero en pocos años será un delantero top a nivel europeo, es un placer jugar con él y el resto de compañeros porque el grupo de trabajo está unido y es fuerte.

¿Quérran recibir en El Toralín los resultados de los rivales directos?

Desde mi punto de vista debemos ir a por los tres puntos, conseguirlos y luego mirar los resultados que se han dado. Pensamos en nosotros mismos porque la mente debe estar en jugar y hacer un buen partido.

¿Atraviesa tal vez por su mejor momento a nivel deportivo?

Diría que a nivel profesional y personal sí. Lo he notado mucho en el aspecto psicológico, el fútbol va más allá del aspecto físico porque cuando no estás bien de la azotea, como decía mi padre, lo demás no va a funcionar. Desde joven he vivido momentos más malos que buenos y ahora lo disfruto el doble.

¿Qué le diría a los aficionados ahora que la meta parece más cerca?

El fútbol es importante, pero más aún el tema del coronavirus y las muertes que ha traído. Tenemos la obligación de mantener las medidas de seguridad y estamos muy contentos con la afición. Es muy importante y notamos que al no tenerla en casa es muy complicado. Esos mensajes de ánimo en redes sociales y ver a la gente contenta en la calle ayuda mucho porque los partidos que faltan son complicados y necesitaremos de todo par lograr el objetivo grupal del ascenso.

¿Cómo es eso del éxtasis del gol y ver la grada vacía?

Eso va a pasar a anécdota cuando todo vuelva a la normalidad y los estadios vuelvan a llenarse. Ojalá no vaya a más, hay que adaptarse a lo que hay, disfrutándolo de la mejor manera posible.