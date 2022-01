Kristoff buscará la revancha en la Clásica de Almería

El noruego Alexander Kristoff, con más de 80 victorias en un palmarés en el que destacan una Milán-Sanremo (2014), una Vuelta a Flandes (2015) o cuatro etapas en el Tour de Francia será, a sus 34 años, la principal estrella con la que el equipo Intermarché-Wanty-Gobert se presente el próximo día 13 de febrero en la línea de salida de la XXXV Clásica de Almería en la localidad de El Ejido.



Kristoff vulve así a una prueba en la que en 2020 terminó segundo en la que, hasta ahora, ha sido su única participación y lo hará arropado por un equipo muy experimentado y con hombres capaces de organizar un tren de lanzamiento más que fiable para su jefe de filas en las calles de Roquetas de Mar.



El que fuera subcampeón del mundo en Bergen por detrás de Peter Sagan, que en aquella ocasión se enfundó su tercer y, hasta ahora, último maillot arcoíris, ha dejado atrás cuatro años de estancia en el UAE-Emirates y llegará a la Clásica de Almería con la responsabilidad de capitanear a su nuevo equipo que, en caso necesario, también podrá contar con la opción de Taco van der Hoorn, que el pasado año, el primero vistiendo los colores del Intermarché-Wanty-Gobert, se llevó un triunfo de etapa en el Giro de Italia, otra en el Benelux Tour y el Circuito del Houtland Middelkerke-Lichtervelde.



El noruego y el neerlandés no son los únicos integrantes del conjunto belga que saben lo que es conseguir triunfos en las principales citas del calendario. Junto a ellos también formará en El Ejido el francés Adrien Petit, otro de las nuevas caras de la escuadra, vencedor en 2014 de la Tro-Bro Léon, pero que desde 2017 no ha vuelto a subir a lo más alto del podio.



También con una gran experiencia a sus espaldas estarán en la Clásica de Almería el italiano Andrea Pasqualon y el belga Dimitry Claes. La juventud para el Intermarché-Wanty-Gobert la pondrán el húngaro Barnabás Peák y el danés Julius Johansen, de 22 y 23 años, respectivamente y que son los dos únicos miembros del siete de su equipo que no cuentan con experiencia previa en la prueba andaluza.