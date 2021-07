Listos para la pretemporada con Álex del Águila

Apetece más estar en la playa que sudando la gota gorda en un campo de fútbol, pero de todos es sabido que el entrenamiento invisible es una de las claves del éxito de los futbolistas. A falta de días u horas para que arranquen las pretemporadas [el Alavés de Rubén Duarte ya lo ha hecho, por ejemplo], los jugadores profesionales saben que tan importante es haber descansado y limpiado la mente, como regresar a la disciplina de grupo con una base de trabajo.

Ahí es donde entra en juego el Centro de Entrenamiento Personal de Álex del Águila, un exjugador de Unicaja Almería enamorado del deporte que practicó de joven, pero que ha tenido que centrar su carrera en el campo de césped y el balón ante la crisis y falta de oportunidades en el voleibol. El roquetero, en su centro ubicado en plena Urba de Roquetas de Mar, tiene estos días a diferentes grupos de jugadores almerienses, del Almería o que veranean en la provincia, a los que pone a tono para las cargas de trabajo que se avecinan con sus respectivos clubes.

“Intento contactar con sus preparadores físicos y hacemos un análisis de lo que necesita el deportista y hasta dónde debe de llegar antes de empezar la pretemporada. Vamos viendo qué necesita cada uno y metemos unas píldoras de entrenamiento, con trabajo de fuerza, aeróbico, campo... Es importante que no pierdan también el toque de balón, la frenada, la arrancada...”, cometa Del Águila que aprovecha las instalaciones del Centro Deportivo 360 de Roquetas de Mar para que el balón también esté presente en esta sesiones de entrenamiento. Sí, se suda mucho, pero es necesario para perder el kilillo de más y darle caña a la musculatura.

Rubén Duarte, jugador del Alavés “Entrené con él tras mi peor temporada y desde entonces todo me va rodado”

Con él hay jugadores importantes, casos de Rubén Duarte del Alavés, Centelles del Almería o Barbero del Osasuna. Pero también hay deportistas del balón más modestos como Harillo del filial, Navas del Sanluqueño, Admonio del UCAM Murcia... y el exrojiblanco Mauro dos Santos, cuya pareja es almeriense y veranea en Almerimar. A todos les lleva un trabajo personalizado. “Tratamos de hacer un informe para que vean dónde estaban y hasta dónde hemos llegado. También se lo enviamos a los preparadores físicos para que vean en qué momento están para empezar la pretemporada”.

A pesar de que se le nota que el fútbol también le gusta como buen deportista que es, por su sangre corre el voleibol. Lástima que la Superliga Masculina no apueste firme por volver a ser lo que fue y que poco a poco vuelva a profesionalizar plantillas. De momento, sólo ha tenido algunos entrenamientos esporádicos con jugadores de Unicaja Almería. “Me encantaría poder dedicarme al voley pero nunca me ha llegado la oportunidad. Sólo he podido irme a Italia, a un equipo femenino, pero era sólo para una sustitución. No me ha salido nada, aunque algún verano sí he trabajado con Víctor Viciana, Mario Ferrera...”.

Centelles, jugador del Almería “He tenido una mejora grande y se me han ido los problemas de pubis”

Lo que sí está claro es que su trabajo no está pasando desapercibido en el mundo del fútbol y los clubes están empezando a llamarle para asesoramiento de trabajo físico de sus plantillas. “Me encantaría poder abarcar más deportes, pero me dedico principalmente al mundo del fútbol porque es el que más me solicita. Ahora me han salido varios equipos para una consultoría y he cerrado con el Villarreal, para irme con el primer equipo”, que suele pescar grandes profesionales de Roquetas, como es el caso de Baena. Alex del Águila, desde su humildad, tratará de aportar su grano de arena al proyecto de Unai Emery, que esta temporada jugará Liga de Campeones.