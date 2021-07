Viernes de PCR y analíticas para el Almería

El Almería 2021-22 echa a andar este viernes. Por lo menos clínicamente, lo deportivo tendrá que esperar un mínimo de 48 horas por el protocolo antiCOVID-19. Todos los integrantes del club rojiblanco se someterán esta mañana en las instalaciones del Hospital Mediterráneo a pruebas serológicas y un PCR para ver su estado de salud y cerciorar que no vuelvan contagiados de sus vacaciones. Como durante la temporada, las normas son estrictas y los jugadores y cuerpo técnico no podrán juntarse hasta que los resultados arrojen el resultado de negativo.

De hecho, no habrá ni prueba de esfuerzo por el momento. Los futbolistas sólo tendrán este viernes las citadas pruebas médicas, al igual que la pasada temporada, y posteriormente ya se harán otro tipo de reconocimientos más orientados hacia la práctica deportiva que hacia la prevención por la COVID-19. El lunes, si todo transcurre con normalidad, el equipo comenzará a entrenar en el recinto del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Lo hará sin caras nuevas, más allá de los jugadores que vuelven de cesión. Juanjo Nieto y Curro Sánchez están ya apalabrados, pero el club todavía no ha dado oficialidad a sus fichajes, por lo que parece improbable que tengan que acudir este viernes. El resto de jugadores de la plantilla, a excepción de Robertone que goza de unos días de permiso al haber estado entrenado con la Argentina preolímpica, sí que se someterán a las pruebas médicas.

Rubén Enri, cedido la pasada temporada en el Andorra, ha podido recibir la carta de libertad, pero todavía no es oficial

Así, los porteros Fernando, Makaridze y Rosic; los defensores Buñuel, Akieme, Centelles, Maras, Chumi, Ibiza, Peybernes, Iván Martos y Jonathan Silva; los centrocampistas Petrovic, De la Hoz, Samú Costa, Aketxe, Lazo, Ramazani, Juan Manuel Gutiérrez, Dani Albiar, Rahmani, Appiah, Aguza, Fran Callejón y Vada o los delanteros Juan Villar, Umar Sadiq y Jordi Escobar están citados para iniciar la pretemporada a las órdenes de Rubi.

Mercado parado

Excepto las adquisiciones de Samú Costa y Akieme, de momento no hay operaciones que hayan fructificado. Sí ha habido salidas importantes, como Cuenca, Morlanes, Balliu y Corpas, pero de momento no entradas. En las últimas horas, el delantero Rubén Enri ha podido recibir la carta de libertad pero todavía no es oficial. El club sigue trabajando para ir confeccionado su nueva plantilla, donde habrá varias caras nuevas, marcha de jugadores con los que no se cuenta y posiblemente ventas importantes como la de Sadiq o el propio Samú Costa si llegan ofertas que convencen. Pero de momento, para arrancar el nuevo proyecto, la base del equipo se mantiene casi intacta respecto a la campaña anterior.