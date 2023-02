Luiz Felipe, ausencia en la convocatoria del Betis para la cita en Almería

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 21 jugadores en la que no está Luiz Felipe, cuya sanción de un encuentro dictaminada por el Comité de Competición ha sido ratificada por el de Apelación. En este sentido, el chileno acata la decisión y Luiz Felipe no viajará a Almería. "La sanción ya está. Para mí es pasado. No estoy encargado de analizar lo que hacen los tribunales. Nosotros tenemos que acatar la decisión. Para mí ya es un capítulo cerrado desde el punto de vista técnico. Luiz Felipe está suspendido, no está en la lista de citados", ha indicado Pellegrini en sala de prensa.

Otra ausencia en la convocatoria es Juan Cruz, que ha recaído de la lesión muscular que sufrió en la gira por Chile y Argentina. Pellegrini también tiene las bajas por sanción de Fekir y William Carvalho. La convocatoria al completo es la siguiente: Bravo, Montoya, Édgar, Guido, Víctor Ruiz, Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, Pezzella, Joaquín, Guardado, Abner, Ayoze, Sabaly, Ruibal, Dani Martín, Rodri y Miranda.