El Mallorca derrotó 2-0 al Albacete en el partido de ida de la fase de promoción a Primera disputado este jueves en el estadio Son Moix con goles de Leo Suárez en la primera parte, y Dani Rodriguez, en la segunda.

El resultado obliga al conjunto manchego a remontar en el Carlos Belmonte ante un rival que supo aprovechar sus errores defensivos, y que, además, contó con el apoyo incansable de un público que ya ha empezado a soñar con el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Los dos partidos de la liga regular perdidos ante el conjunto manchego fueron argumentos de peso para los mallorquinistas a la hora de afrontar el partido.

El Mallorca intentó juntar sus líneas desde el comienzo del partido, trató de no precipitarse y, sobre todo, no cometer errores que facilitaran la tarea a un Albacete dispuesto a no fallar si tenía la ocasión para ponerse por delante en el marcador.

La primera parte, sin embargo, fue un monólogo local ante un rival que solo se acercó con peligro hasta la meta de Manolo Reina en contadas ocasiones.

El portero del equipo manchego, el mallorquín Tomeu Nadal, tuvo mucho más trabajo que su colega Reina.

Antes de encajar el gol marcado por el argentino Leo Suárez (min. 22), Nadal ya había sido puesto a prueba por Dani Rodríguez (min. 14), quien también reclamó un penalti tras ser derribado en el área (min.3).

El tanto que ponía en ventaja a los mallorquinistas en la eliminatoria nació de una gran asistencia de Abdón Prats y una ejecución inmaculada de Suárez, que batió a Nadal con un disparo raso y cruzado.

Ante un Albacete superado en todas las zonas del campo, el Mallorca demostró el por qué Son Moix había sido una fortín durante toda la Liga regular.

Su presión fue constante y obligó al equipo de Luis Miguel Ramis a centrarse en tareas defensivas.

Arriba, tanto Rey Manaj como Zozulia estuvieron totalmente desasistidos, y en la zona ancha, el balón circulaba con muy poco criterio cuando lo tenían los jugadores visitantes.

La jugada más peligrosa creada por el Albacete en toda la primera parte fue un lanzamiento de falta ejecutado por Susaeta (min. 37) que se estrelló en la barrera.

El Albacete afrontó la reanudación con más decisión y obligó al Mallorca a extremar sus precauciones defensivas, en un partido totalmente abierto, con los dos equipos buscando el gol.

En el minuto 59, una caída de Suárez en el área -le zancadilleó Fran García- no fue apreciada como penalti por el colegiado, lo que generó encendidas protestas en las filas mallorquinistas y en las gradas.

El equipo balear volvió a tomar el control de las acciones, frente a un conjunto manchego que buscaba el empate con insistencia.

Tuvo el gol Zozulia (min. 78) al internarse totalmente solo en el área local, pero en vez de rematar prefirió filtrar un pase que no llegó a su destinatario, el recién ingresado al campo Carlos Acuña.

Acuña estuvo muy pocos minutos en el campo por una lesión y fue sustituido por Eugeni.

Cuando el 1-0 parecía definitivo, Dani Rodríguez (min. 89), aprovechó un balón rebotado en la entrada del área para soltar un gran zapatazo a la media vuelta que hizo inútil la estirada de Tomeu Nadal.

Todo un golazo que desató la euforia entre los aficionados mallorquinistas, que al grito de "que sí, que sí, que vamos a ascender", mantienen vivo el sueño del ascenso ante un Albacete obligado a remontar un 2-0 en el Carlos Belmonte.