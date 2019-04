Manolo Ruiz: "Es un partido muy importante, pero no es una final para el CD El Ejido"

Como cada viernes, Manolo Ruiz compareció ante los medios en la sala de prensa de Santo Domingo para hablar sobre la jornada que afronta su equipo, el Club Deportivo El Ejido, este fin de semana. Sobre el choque del domingo ante el Don Benito, el jerezano aseguraba que “no me gusta hablar de finales. La final es una y ganas un trofeo. Es un partido muy importante, de más de tres puntos, ante un rival directo, pero no es una final. Pero como dije, ya no nos valen las excusas, ni las bajas que tenemos durante gran parte de la competición. No es momento de lamerse las heridas y pensar en los que no están sino en los que van a salir y van a competir el partido”.

Sorteos entre los aficionados Además de la promoción de entradas anticipadas para abonados, que podrán tener dos por un euro cada una (hasta el mediodía de este sábado), el Club Deportivo El Ejido quiere ofrecer otros atractivos para tratar de ver la grada de Santo Domingo poblada de espectadores en el importantísimo encuentro del conjunto celeste ante el Don Benito. Así, la entidad del Poniente almeriense pondrá en marcha una serie de sorteos en los que los espectadores podrán participar siguiendo una serie de pasos. Deberán compartir en redes sociales una foto con las entradas, citar a @CD_EJIDO y usar la etiqueta #YoTambiénVoyASantoDomingo. Se sorteará, el 17 de abril, una noche de hotel y cena en el AR Almerimar, una comida para dos personas en Burguer Ángelo y una hora de parque más merienda en Ocioland.

Sobre las bajas, entre las que destacan en esa ocasión las de los sancionados Samu Corral y Tomás, que fueron expulsados la semana pasada en casa del Recreativo Granada (1-1), el técnico celeste avisaba que “Samu es un jugador importante y ahora hay que buscar soluciones y trabajar en ello en los entrenamientos que nos quedan para terminar de perfilar los detalles y apostar por un jugador de similares características o por otro que nos de otras cosas”. En cuanto a los lesionados Javilillo, Alfonso y Velasco, espero “poder recuperar a alguno este fin de semana. Toda ayuda es buena”.

De la baja de Tomás, uno de los fijos en el once ejidense y que ha jugado casi todos los minutos , Manolo Ruiz comentó que “es una baja importante porque es el jugador de campo que más minutos ha disputado, pero hay otros compañeros que vienen trabajando muy bien y les llega el momento de aportar. Hay varias opciones, y decidiré el sábado que jugador estará en el lateral izquierdo”. Sin duda, tendrá que tomar muchas decisiones en este sentido este fin de semana el entrenador de un CD El Ejido que se verá las caras con un oponente del que le separan tres puntos, los mismos que le alejan de los puestos de permanencia a los almerienses.

"No me gusta hablar de finales, una final es una y ganas un trofeo. Para nosotros no es una final”

“El Don Benito no es un equipo que tenga un nombre atractivo, pero es muy característico, muy solidario, muy intenso, que trabaja bien las segundas jugadas y opta por el juego directo. Llega en un buen momento de forma y cree en su salvación, se nota en como compiten sus jugadores. Espero un rival muy competitivo que nos lo va a poner complicado”, afirma el de Jerez de la Frontera sobre un cuadro extremeño que llega a tierras ejidenses este domingo (18:00) tras empatar ante el Ibiza (2-2).

Para finalizar, Ruiz contestó a una pregunta sobre el complicado calendario que le restaría a los del Poniente tras este partido, diciendo que, “no me preocupan los próximos rivales, no nos tenemos que despistar con eso ni hacer cuentas. Nos fijamos y nos centramos en lo más inmediato, porque es fundamental para nosotros este partido y ya veremos lo que venga después. Seguro que lo encararemos de otra forma, en función de como se de este resultado ante un rival directo porque también el gol average va a contar”.