Sergio Mantecón y Clàudia Galicia ganan la Titan Desert Almería 2020

La Titan Desert ha puesto su broche de oro en Almería en una edición que pasará a la historia por muchos motivos. Desde que el COVID apareció a principios de año, nuestro día a día se ha visto condicionado hasta el punto de que ha cambiado la forma de relacionarnos, de vivir. En marzo, la aventura prevista en Marruecos se tuvo que aplazar a noviembre. Y este verano la pandemia llevó la carrera a un nuevo emplazamiento, Almería, un lugar que no pasará de largo y que ha venido para quedarse.

La edición 2020 queda marcada por un estricto protocolo COVID-19 para las casi 1000 personas que forman la caravana Titan. Pero también se recordará por la presencia del mejor ciclista español de la historia, el 5 veces campeón del Tour Miguel Induráin, por un campamento ubicado en un escenario de cine y por la batalla entre dos auténticos fuera de serie, Sergio Mantecón y Josep Betalú, así como por el dominio implacable de una de las mejores ciclistas españolas de MTB, Clàudia Galicia.

La ciclista mundialista empezó la relación con el deporte que tanto ama en 2013. El sorteo de un dorsal la llevó a Marruecos y ni más ni menos consiguió la victoria. Volvió en 2014 para repetir triunfo y ha vuelto este año para “cerrar un círculo”. Clàudia cruzó la meta llorando y es que la Titan marca su punto final como ciclista profesional.

Sergio Mantecón rompe la hegemonía de Josep Betalú

En una de las ediciones, si no la que más, con más nivel de la historia de la carrera, la clasificación masculina ha deparado una batalla sin tregua entre los dos favoritos a la victoria local. Josep Betalú, ganador de las última cuatro ediciones de la carrera, defendía el trono de rey del desierto ante un pelotón con ganas de batirle.

Entre ellos, un nombre destacaba sobre el resto, como así se ha visto en carrera, el de Sergio Mantecón. Venía en plena forma después de hacer un noveno lugar en el reciente Mundial XCM y ambos han mantenido una espectacular batalla día a día. Vigilándose y atacándose constantemente, han demostrado estar un paso por encima del resto en cuanto a estado de forma y estrategia y el duelo se lo ha llevado el corredor del equipo polaco Kross Racing Team.

El otro nombre que ha brillado con luz propia poco tiene que ver con la competición deportiva vivida esta semana. Tanto en el pelotón como en el campamento, Miguel Induráin se ha llevado los elogios de todos. Por su forma de integrase, de convivir y de demostrar que sigue siendo un referente. El navarro ha corrido junto a su hijo y su cuñado y ha sufrido y disfrutado a partes iguales. “Lo de las ruedas gordas no es lo mío”, declaraba tras cruzar la meta. “La Titan es una carrera muy especial, donde los campamentos son muy importantes y donde se ha demostrado que con seguridad se pueden volver a celebrar eventos deportivos”.

Felicitaciones a la organización

Javier A. García, presidente de Diputación, dijo que “la Titan Desert ha venido para quedarse. Esta es la intención de la Diputación de Almería y con este propósito estamos hablando con los organizadores. Vamos en buena línea para que esta competición tenga un espacio cada año en nuestra provincia. En Almería lo imposible se hace realidad. Esta ha sido una de las mejores Titan Desert de la historia y la Diputación siempre apoyará eventos de esta magnitud que traen tantos beneficios a la provincia”, ha afirmado.

Por su parte, Sergio Mantecón ha explicado que “realmente venía a disfrutar la experiencia. el formato de carrera es diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Betalú es un corredor muy experimentado a la vez que muy fuerte físicamente, un gran rival, he disfrutado muchísimo también por esta resistencia que me ha puesto, una gran pelea entre él y yo. Me llevo un muy buen recuerdo de esta carrera, así que no sé cuándo, pero tarde o temprano repetiré. Quiero dar la enhorabuena a la organización, porque en estos tiempos tan difíciles, han sido un ejemplo de disciplina a nivel de protocolo y seguridad, espero que sea el camino para muchos otros organizadores de cualquier otro tipo de evento. Tenemos que empezar a hacer vida normal”.

El tetracampeón Betalú ha reconocido que “algún día tenía que perder y eso ha pasado porque me he encontrado a un corredor tan bueno como Sergio Mantecón, aunque me quedo con la incertidumbre de lo que hubiera pasado en la etapa de ayer si no se hubiera neutralizado. Hoy le he atacado subiendo, bajando, en todos los sitios, pero él ha sabido gestionar muy bien la carrera. Sergio me ha dicho que ha sido un placer correr conmigo y que hace que saboree mejor su victoria”.

Por último, la campeona Galicia ha afirmado que “una Titan siempre es una aventura. Esta era nueva para todos la he vivido como tal. Iba sin equipo totalmente sola. Ha sido una Titan dura, épica, a la vez muy, muy bonita, y muy feliz de haber venido. Empecé en Mountain Bike en 2013 y he venido a la Titan Desert 2020, creo que es evidente, para cerrar un círculo”.