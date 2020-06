Mario Silva: "Asumo la responsabilidad del empate, sabe a derrota"

Lectura del partido: "Nos hemos enfrentado a un rival fuerte, que en su casa lo hace complicado para los adversarios. No hemos tenido la calidad que deseo, pero hemos creado ocasiones y pese a la tristeza del resultado me quedo con eso. Hicimos dos goles y pudieron ser tres o cuatro"

Empate agrio: "Asumo la responsabilidad del empate, no sé si es penalti o no, pero no podemos permitirnos encajar un gol en el descuento. Este empate sabe a derrota e intentaremos ganar en el próximo partido. Es responsabilidad mía, tengo que hacerlo mejor para que a mis jugadores, cuando estaban ellos con diez, no les pase esto. Ahora es fácil hablar, habrá que intentar mejorar"

Falta de acierto rematador: "Nos faltó eficacia para concretar las oportunidades que tuvimos. En el primer tiempo pudimos marcar más goles. En bloque medio y defendiendo compactos salimos a la contra para crear daños. No fuimos capaces de asegurar el 1-2 con un jugador más".

Buenas sensaciones colectivas: "Hay que jugar, no despejar balones. El próximo partido en casa queremos cambiar esta racha de dos partidos sin ganar en el Mediterráneo. Las sensaciones colectivas fueron buenas, pero no estoy contento y el cuerpo técnico se responsabiliza por ello"

Seis jornadas: "Matemáticamente quedan seis partidos y tenemos ganas de ascender directamente. Veremos si lo conseguimos o no. Hoy ha sido una derrota porque si buscamos eso no podemos sufrir un gol así. Me dicen que no es penalti, pero estoy triste porque pudimos hacerlo mejor al final"

Sustituto de Guti: "Fui contratado para ser empleado del club y cuando me dijeron que me incorporase al cuerpo técnico lo hice. Llevo un tiempo siendo entrenador y sé que hay que estar preparado para salir"

Mejor primera mitad: "Creo que hemos hecho una buena primera parte. En la segunda tenemos que mejorar, pero el rival no era fácil. En el segundo tiempo no tuvimos la clarividencia del primero, en general se ha competido y luchado. No ganamos pero las sensaciones son buenas"

Sufrimiento al final: "Crear oportunidades es lo más importante, luego hay que acertar. Nos costó mucho al final, sufrimos, pero intentaremos ganar el próximo partido con trabajo, dedicación y compromiso saldremos felices"