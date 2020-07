Mario Silva: "Dirás que no es carne ni pescado, pero intento que el equipo crezca en calidad para ganar"

El Tenerife es el rival más en forma de la categoría...

En la fase que estamos todos los partidos son muy difíciles porque todos los rivales dan la vida por el play-off, no bajar o salir primero o segundo. Es normal. Tras ganarle al Sporting ya dije que el próximo partido sería muy difícil porque ya los he visto jugar, lo hacen bien y están en un buen momento. Pero la clave del partido somos nosotros, lo que controlamos, nuestro trabajo y actitud para dejarlo todo en el campo. Si eso está bien todo es posible, por eso más importante que el rival, con todos los respetos, es nuestro equipo. Después de dos partidos sin ganar en casa, el objetivo es intentar ganar dos consecutivos en casa. Cuando me atribuyeron este puesto el margen de error era muy pequeño, pero es un reto grande para mí y para los jugadores. Tenemos que estar siempre al top para motivarnos. Estoy confiado de que haremos un buen partido y espero que pueda ser más consistente que el anterior y el otro ante el Mirandés, que sean dos partes más parecidas, con un rendimiento superior al previo. Estas son las condiciones que todos tenemos y no es excusa para nada, le doy la enhorabuena a los jugadores porque no es fácil terminar un partido, empezar otro al día siguiente, vídeos, charlas sin entrenar... Y soy pesado porque hablo más de lo normal. En una semana normal lo haría menos pero les doy las gracias por su comportamiento conmigo, en los entrenamientos y los partidos. Estoy esperanzado en que nos van a salir bien las cosas.

¿Espera un partido abierto o cerrado?

Creo que vamos a tener un partido abierto. El Tenerife no vendrá a encerrarse, tiene aspiraciones y está haciendo un buen trabajo. Nosotros igual, habrá momentos en los que presionaremos alto, otros en bloque medio y otros bajo, pero en todas las fases del campo debemos estar atacando y defendiendo juntos como un verdadero equipo para contrarrestar la potencia del rival y enfatizar nuestra calidad.

¿Habrá algún partido con victoria holgada?

No lo creo porque no es un momento fácil. Todo lo que nos pasó no fue normal, ni en la vida ni en el fútbol y nos cambió un poco a todos. Los equipos también lo sienten. De aquí hasta el final todos los partidos serán competitivos y habrá que sufrir en lo que resta. Los equipos de fútbol se hacen así, sufriendo, juntos y haciéndolo lo mejor posible para poder disfrutar.

El banquillo también tiene su gran importancia...

Todos tienen que estar disponibles porque vamos a necesitar de todos, no sé si puedo utilizarlos a todos y no puedo prometerlo, pero que estén listos por si necesitamos algún cambio estratégico o posicional Desde que llegué a nivel de entrenamientos no hemos podido hacer mucha cosa pero siento que los jugadores están ahí. Los cambios que hemos hecho he notado su predisposición para ayudar al equipo, eso es lo que quieren los entrenadores. Es normal que quien no juega esté menos feliz, pero ya no es momento de cabrearse por eso, sino de estar juntos pese a que el entrenador se equivoque. Tengo un once en la mente, la forma cómo vamos a jugar, defender y atacar, puedo equivocarme, pero lo normal es que los jugadores es que no piensen en sí mismos, sino en el beneficio colectivo. Yo fui jugador y me cabreaba cuando no jugaba, es normal porque si no no sientes las cosas, pero también hay que apoyar a los compañeros, que no tienen culpa de las opciones del entrenador.

¿Qué hay que anular del rival?

Los partidos cuando empiecen nos dirán. Lo hemos analizado y es un grupo fuerte, bien trabajado a nivel defensivo y ofensivo, pero lo más importante, más que anularlo, es nuestro trabajo, hacer lo que controlamos como equipo. Una atención u otra de un pormenor de dónde pueden hacernos daño es normal, pero enfocándonos en nosotros. Si no hacemos lo que controlamos bien, estamos muertos. Eso es lo primero para estar más cerca de ganar, aunque puedo estar equivocado.

¿Van a llegar enteros al mes de agosto?

Es muy intenso. El año pasado, como entrenador, hice 46 partidos, pero tenías duelos en mitad de semana y luego semanas limpias. Esto es algo anormal para todos, incluso para los de Primera que tienen Champions siempre tienen espacio para la recuperación, no es tan seguido como ahora, por eso le doy la enhorabuena a los jugadores porque no es fácil lidiar con entrenamientos, vídeos, etc. De tres en tres días jugamos y eso desgasta, pero somos profesionales y damos nuestro máximo. Hablando por mí, descanso poco y trabajo mucho para hacer las cosas con más tiempo para prepara los partidos, aunque al final somos afortunados y tenemos que pasar por esto de forma positiva.

Del Mario Silva jugador al entrenador, ¿qué modelo tiene en la cabeza?

He tenido varios y buenos entrenadores de los que cogí cosas positivas. Pero cada cual es único. Decir que te gusta uno u otro es normal, pero el modelo es ir bebiendo de muchos y filtrando lo positivo y apartando lo negativo. Todavía no soy nadie, tengo que coger experiencia, vivir este mundo de entrenador más años para sentirme un gran técnico. Ahora soy joven y ambicioso, quiero triunfar a mi forma como hice como jugador. Como entrenador quiero ser un grande y para eso necesitamos que los jugadores estén con nosotros y nos ayuden en el día a día a hacernos mejores.

¿Prevalece el juego vistoso o crecer desde atrás?

Me gusta un juego combinativo y ligazón de sectores. El ideal sería empezar en el portero, pasar por todos, llegar al punta y gol, pero eso no siempre es posible. Hay que adaptarse a la mejor forma para ganar, no al rival, a veces de forma combinativa y otras directa. Dirás que eso no es ni carne ni pescado, pero intento que el equipo crezca a nivel de calidad de juego y ganar. Si me preguntas por jugar bien y perder o lo contrario, elijo lo segundo. Lo perfecto es jugar bien, tener calidad, que los jugadores disfruten y ganar, eso sí.

¿Ve a Darwin ofuscado por no marcar en las últimas jornadas?

Es bueno que a Darwin, siendo tan joven, le pase esto (no ver portería). A veces no haces nada, el balón te toca y entra, otras lo haces todo y va al palo o un rival la saca en la línea. Lo importante es el trabajo y la victoria del equipo, quien marca o no es lo de menos. Es normal que los delanteros quieran tener su nombre como goleador del partido, pero lo que tiene que hacer es persistir, continuar, trabajar y en el próximo partido entrará. No va a ser siempre como antes, tiene que estar confiado y tanto para Darwin, Juan Muñoz, Barbero o Enri lo importante es que gane el Almería y que todos hagan un buen trabajo a nivel colectivo.