Mario Silva: "El objetivo es tener una Academia al nivel de los grandes clubes"

Mohamed El Assy, director general de la UD Almería, ha procedido esta mañana a la presentación oficial de Mario Silva como director técnico de las bases rojiblanca y a Fernando Santos, 'Nandinho', como nuevo responsable del filial, cargo en el que sustituye a Esteban Navarro, que pasa a integrarse dentro del departamento de scouting junto con Alberto Lasarte y Darío Drudi.

Tras darle la bienvenida a ambos, Silva, que el curso pasado ganó la Youth League con el Oporto juvenil, exponía las líneas maestras de lo que va a ser la nueva filosofía de la cantera rojiblanca: "La filosofía queremos que sea uniformizada desde arriba hacia abajo. Nuestro objetivo es contar con la contribución de Pedro Emanuel, que fue un entrenador de Academia, sea una persona importante dentro del proyecto dirigido por mí y los responsables del club".

El entrenador del primero equipo habló de una misma "línea de pensamiento" cuando se produjo el relevo en el filial y Silva asegura que la meta es lograr una Academia que tenga el mismo nivel de los grandes clubes: "El objetivo es contribuir a que el sueño del dueño sea posible, crear dentro de unos años una Academia al mismo nivel de los grandes clubes. Tuve la suerte de estar al Oporto y espero lograr lo mismo en el Almería".

Luego quiso puntualizar el nuevo rol de Esteban Navarro dentro del organigrama de las bases: "No echamos a Esteban, continuará con nosotros. Cuidaremos de la gente que le gusta Almería y, por ejemplo, cuando llegué había otro coordinador (Agustín Sánchez) que continúa con nosotros. Es normal que haya cambios en el fútbol, aunque los resultados a veces no son espejo real de la capacidad personal. Tengo la confianza de la propiedad, pero como entrenador nuestra maleta está lista. Decidimos que Esteban saliera del filial pero que siguiera con nostros porque está en la historia del Almería y es un gran profesional".

Entre sus ambiciosas metas figura que los jóvenes valores almerienses no emigren a otras latitudes y retornar al filial a Segunda B: "Queremos colocar al filial lo más arriba posible, es muy importante para el club que esté en otra división. Será mejor competir con los grandes clubes de España, que tienen sus equipos filiales en Segunda B. Es difícil y necesitamos algún tiempo para hacer bien el trabajo. Un proyecto necesita de infraestructuras y las vamos a conseguir a corto plazo porque el objetivo de Turki Al Sheikh y El Assy es tener una Ciudad Deportiva para que los jugadores puedan crecer y reclutar otros, sin que salgan los almerienses a otros clubes".

Son conscientes de que será complicado luchar contra los grandes, pero quieren sentar las bases: "A veces es difícil si viene el Real Madrid o el Barça, pero el departamento de reclutamiento será importante y Esteban Navarro estará junto a Alberto Lasarte en el scouting de jugadores. Vendrán futbolistas para el juvenil A, juvenil B y cadete. Cuidaremos de los jugadores de Almería".

Mohamed El Assy quiso reafirmar el compromiso del club por cuidar del talento almeriense: "Estamos de acuerdo con Mario, miramos por talentos de la ciudad porque con gente de Almería podemos lograr una mayor lealtad al equipo. Hace años observamos que gente que trabajaba para el Almería llegó a clubes más grandes y queremos lograr que se queden".

El primer paso es contar con la nueva Ciudad Deportiva (Academia Rozam) cuanto antes y el director general comentó las gestiones que se han hecho hasta la fecha: "El primer paso para la Ciudad Deportiva es el diseño y el presupuesto, luego cogeremos el terreno, a corto plazo. Está cerca del Estadio, la primera fase es la construcción de tres campos para primer equipo y filial y luego el edificio y más campos. Ahora mismo disponemos de un trozo de terreno y el resto llegará a través del acuerdo con el Ayuntamiento".

El Assy también quiso aclarar cuáles son sus funciones y cuáles las de Mario Silva: "Yo soy director general y me encargo de tema contractual y financiero. Mario Silva es el director técnico y lleva el departamento de scouting y los equipos. Yo no evalúo el entrenamiento del equipo o cómo deben hacerlo, de eso se ocupa Mario. Si Mario y Pedro Emanuel me comunican que hay un jugador en el que están interesados mi equipo decide si se ficha o no. Darío Drudi estará trabajando por debajo de Mario, en el área de scouting"

Antes de concluir, El Assy hizo una valoración de las doce jornadas que van de campeonato y habló de "relajación" en las últimas, lo que motivó una reunión con todo el plantel para intercambiar impresiones: "Empezamos muy bien, con buena actitud y resultados, pero le dije a los jugadores que lo mejor era la actitud. En Alcorcón les animé porque pelearon y en los seis primeros partidos todo el mundo hablaba de ir a Primera y empezaron a relajarse".

El Assy ha roto una lanza hacia la labor de Pedro Emanuel recordando que no pudo hacer pretemporada ni entrenar con los 25 miembros del primer equipo a la vez: "Pedro Emanuel no tuvo pretemporada ni ha podido contar con los 25 jugadores que tiene a su disposición ni una sola vez por tema de lesiones o convocatorias de sus selecciones nacionales. El nivel de adaptación ha sido bueno, con buenos resultados, si somos justos. Segunda es larga y competitiva e iremos partido a partido".