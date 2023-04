Muniain apunta a baja en Almería por una lesión muscular

Iker Muniain se perfila baja este sábado en Almería, en la visita liguera del Athletic Club al Power Horse Stadium (16.15 horas), por "una lesión muscular el sóleo izquierdo", según se desprende del parte médico remitido por el club vasco.

Ese parte médico explica que, "tras realizarse las pruebas pertinentes", a Muniain se le ha confirmado "una lesión muscular en el sóleo izquierdo". Por ello, ha estado "ejercitándose al margen del grupo en el interior de instalaciones de Lezama" en los dos primeros entrenamientos con los que el equipo vasco ha comenzado a preparar el encuentro del sábado.

La ausencia del delantero navarro, no obstante, no parece que incida demasiado en los planes de Ernesto Valverde, técnico con el que ha perdido su condición de titular fijo. Como ejemplo de ello, el capitán no jugó de inicio en el derbi vasco ante la Real Sociedad en San Mamés de la última jornada, un choque en el que salió en el último cuarto de hora para relevar a Oihan Sancet.

La ausencia de Muniain apunta a ser la cuarta baja del Athletic en la capital almeriense junto a las del sancionado Dani García, que vio la quinta amarilla de la temporada en la última jornada en el derbi vasco ante la Real Sociedad en San Mamés, y las de los también lesionados Iñigo Lekue y Jon Morcillo.

Por contra, Valverde recupera para el sábado a Oscar de Marcos, sancionado contra la Real por acumulación de tarjetas. Le sustituyó Ander Capa, quien, a pesar de no haber jugado apenas en las dos últimas temporadas, estuvo a buen nivel.

Además, en la sesión de este miércoles ha participado junto a los 'leones' el 'cachorro' Unai Gómez, un centrocampista zurdo que en la última jornada jugó durante una hora de lateral izquierdo con el Bilbao Athletic.

De los lesionados, Lekue parece seguir con la evolución positiva de los últimos días en la recuperación de la lesión muscular de severidad grave que sufrió el pasado 5 de marzo en Vallecas. Aunque, según lo que dijo Valverde en la previa del derbi, para que vuelva a estar disponible queda tiempo.

Como también sucede para el regreso de Morcillo, que se recupera de la fractura en la clavícula izquierda que sufrió el 26 de febrero en el partido liguero ante el Girona en San Mamés.

En todo caso, la evolución de Muniain y Lekue, que sí se ejercita desde hace unos días con sus compañeros, se irá confirmando a lo largo de una semana con dos entrenamientos más en Lezama. Los del jueves y el viernes, ambos matinales (11.00 horas).

El Athletic visitará al Almería tras sumar 10 de los últimos 12 puntos ligueros, lo que le ha apuntalado en la séptima plaza de la tabla, un puesto que daría billete europeo si el Real Madrid le gana al Osasuna la final de la Copa del Rey.