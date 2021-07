Nieto: "He venido al Almería para ascender"

Juan José Nieto Zarzoso (3-10-1996) firmado como agente libre procedente del Real Oviedo para reforzar el carril diestro tras la marcha de Iván Balliu al Rayo Vallecano, ha sido el segundo fichaje veraniego en ser presentado por Mohamed El Assy, director general de la UD Almería.

A sus 26 años el lateral acumula experiencia en Segunda División y tiene claro que llega a una entidad ambiciosa con una meta irrenunciable: "Este Almería es muy ambicioso y el objetivo está claro, subir a Primera. Todos partimos de cero y me he encontrado un grupo espectacular".

Formado en la cantera del Castellón, pasó después al Valladolid promesas y de ahí al Atlético Baleares y al filial del Real Mallorca, debutando con el primer equipo en Segunda antes de poner rumbo al Hércules, entidad donde llamaría la atención del Real Oviedo.

Confiesa que se siente cómodo con el balón en los pies y regala elogios a la estructura que se ha encontrado en la UDA: "Disfruto mucho con balón y queremos un gran Almería. El proyecto es impresionante".

En su puesto tendrá que competir con el cántabro Aitor Buñuel, que tiene ya un año de experiencia como rojiblanco: "He venido para ascender, pero hay que saber gestionar la presión y no me considero titular".