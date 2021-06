Óscar García Poveda renueva con Durán Ejido Futsal

El técnico de Durán Ejido Futsal continuará un año más al frente después de alcanzar un acuerdo con el club para su renovación.

Unas negociaciones que fueron rápidas y que fructificaron antes de la finalización de la temporada, si bien ambas partes decidieron retrasar el anuncia a la finalización de la temporada para mantener el foco de atención sobre el importante momento que vivía el equipo con la disputa del Play Off de Ascenso a la Primera División.

Así, la firma de la renovación se llevaba a cabo en las instalaciones de la Casa de Semillas de origen almeriense Sur Seeds, patrocinador este año del equipo, cuya marca ha lucido el equipo durante toda temporada en las medias.

El directivo del CD El Ejido Futsal, Miguel Romera destacó en relación al trabajo desarrollado por el técnico ilicitano durante esta temporada que "la verdad que el trabajo que ha hecho con la plantilla merecía ser recompensado y que estuviera un año más con el equipo. Estamos agradecidos del trabajo que ha hecho durante esta temporada en la que nos hemos quedado tan cerca de ser incluso equipo de Primera División y consideramos que continuar independientemente que estuviéramos en Segunda División o en Primera era lo más importante para el club".

Por su parte, también el García Poveda se mostró satisfecho con esta renovación. "Afortunadamente siempre lo hemos comentado con la directiva y con el Director Deportivo, que lo más importante era hacer un buen proyecto, y creo que este año hemos estado a un nivel magnífico que nadie pensaba al principio de temporada, con la única pena que la gente no lo ha podido disfrutar durante la temporada junto al equipo", indicó el técnico celeste, al tiempo que añadió que "el equipo el año pasado en Segunda B hizo una temporada magnífica y ahí están los números y este año nos hemos encontrado con una temporada magnífica también. Yo quería quedarme, el club ha considerado que también tenía que quedarme, por lo que era fácil llegar a un acuerdo".

Sobre la temporada que acaba de finalizar no cabe otra valoración que la de muy positiva. "El objetivo no era este, pero una vez que nos encontramos en los puestos de arriba porqué no íbamos a soñar", subrayó García Poveda.

El acto de firma de la renovación contó con la asistencia del Presidente, Vicente Puertas, el directivo Miguel Romero, el gerente de Sur Seeds, Alejandro Martín y el técnico ilicitano, Óscar García Poveda.