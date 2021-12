Óscar Pujol lidera la Titan Series tras una primera etapa espectacular por el Cabo de Gata

Tras la etapa Prólogo que definió los cajones de salida, El Toyo ha amanecido preparado para acoger la primera etapa de la ŠKODA Titan Series Almería. 102 km y 1.715 metros de desnivel positivo en la que es la etapa más larga de la prueba.

En el primer cajón de salida, bajo la denominación de ŠKODA We Love Cycling, los 50 ciclistas más rápidos de la jornada de ayer. Tras ellos, una salida programada cada 10 minutos hasta poner a rodar a todos los Titanes que arrancaban, con nervios e ilusión, el comienzo de esta gran aventura.

Un recorrido por el Parque Natural del Cabo de Gata

Ambiente cálido y soleado para afrontar la primera etapa. Con un trazado en bucle a través del Parque Natural del Cabo de Gata, los ciclistas afrontaron una primera parte rápida y sin desnivel, antes de hacer frente a dos exigentes subidas con muchos metros de desnivel positivo en tan solo unos pocos kilómetros. Una auténtica prueba de fuego que ha hecho mella en el ritmo de los participantes.

Desde San José, la exigente etapa les regaló un tramo para disfrutar, envueltos por paisajes de gran belleza natural, hasta llegar a la localidad de Albaricoques. En este punto, cambio del tipo de terreno con el inicio de una zona de pistas anchas en buen estado con desnivel favorable, pero con el hándicap del viento.

Ya en la recta final, y después del gran esfuerzo de toda la jornada, aún esperaba la parte más dura del recorrido. De nuevo les esperaba una zona de ramblas, con terreno blando y arenoso y una pronunciada subida, para marcar el final del día.

Una jornada con un escenario perfecto que ha recompensado la alta exigencia del recorrido con las preciosas vistas de lugares emblemáticos de la costa almeriense como el Mirador de Vela Blanca, el mirador Cala Higuera o las playas del Cónsul y los Genoveses.

Óscar Pujol lidera la clasificación

El ciclista David Arroyo, del Mimaflor Mondraker XSauce, ha sido protagonista durante buena parte de la carrera. Siempre en las primeras posiciones y tras cruzar el primer punto de control dentro del grupo de cabeza, ha pedaleado durante un amplio tramo la etapa en solitario, frente a frente, ante un invitado que no ha sido bien recibido: el viento.

"He ido durante muchos kilómetros solo con el viento de cara. Me ha costado mucho mantener el ritmo, exigente durante todo el día, y al final he pagado el esfuerzo. Ahora, lo primero es recuperar es esfuerzo de hoy", comentaba el talaverano al cruzar la meta en tercer lugar.

Y es que la valiente escapada de Arroyo ha tenido por detrás un pequeño grupo perseguidor que ha ido reduciendo poco a poco la distancia con cabeza de carrera. Ya en el tercer punto de control cambiaban los papeles, pasando en las dos primeras posiciones, en un mano a mano, Javier Chacón y Óscar Pujol.

Finalmente, fue Óscar Pujol el primero en alcanzar la ansiada de meta de esta espectacular etapa tras una mañana en la que ha ido de menos a más hasta para el crono en 3:36:17. Tras cruzar el arco de meta con una enorme sonrisa, el vallisoletano ha reconocido que ha sido una etapa "rapidísima con una salida espectacular hacia el Cabo de Gata que nos ha dejado disfrutar de sol, la luz y el mar".

Por detrás, el almeriense Javier Chacón (3:36:25) y David Arroyo (3:37:52), segundo y tercero respectivamente. Ahora, los Titanes ya piensan en las próximas etapas, donde Pujol se marca el objetivo de "ir sobrellevando el día a día y de disfrutar de la experiencia del campamento".

En categoría femenina, clarísima victoria de la alemana Naima Madlen que ha completado la etapa en un tiempo de 4:16:15. Por detrás, la española Ariadna Ródenas, flamante ganadora de la Titan Desert 2021, que ha llegado a meta en 4:19:48, con más de 25 minutos de ventaja sobre Anna Jördens, tercera, con 4:45:40.