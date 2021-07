Palharini, la ‘piedra filosofal’ del nuevo proyecto de Unicaja Almería

Es evidente que cuando se llega a esas cifras de longevidad sobre las canchas solo es posible una explicación: profesionalidad. Y es que es un honor trabajar junto a él y que vista tus colores, aprovecharlo como fuente de aprendizaje. Marlon Palharini ya jugaba cuando no pocos de sus rivales ni siquiera habían nacido. De hecho, este será su particular ‘año 19’ como profesional, lo que junto al ‘rejuvenecimiento’ que se ha visto en las plantillas de los equipos ha hecho que se produzca esa curiosidad en varios partidos del pasado curso. Por supuesto que en su caso ‘la veteranía es un grado’, y por ello Unicaja Costa de Almería está satisfecho de tener en sus filas a uno de los catedráticos de la competición, a uno de esos modelos a seguir, y no ha dudado en que la primera piedra de su proyecto 21/22 sea la ‘piedra filosofal’.

“Tengo una mezcla de sensaciones y sentimientos difíciles de explicar, pero es algo entre fortuna, felicidad y satisfacción, fortuna por seguir formando parte del club más importante de España, felicidad por seguir dedicándome a mi pasión, que es este deporte, y satisfacción por saber que todo mi esfuerzo y dedicación se han valorado, y renovar es el fruto de todo eso”. Muy hábil también para expresarse, así ha dado el propio receptor las pinceladas de lo que lleva dentro ante un nuevo reto de verde, convencido desde el principio de aceptar la continuidad que se le proponía, movido por motivos importantes: “Ante todo, lo primero, sin duda, es el cariño y el respeto que ha tenido el club hacia mí siempre, y por supuesto la ambición y la filosofía que compartimos desde el primer día, la del trabajo duro y mucho sacrificio”.

Abundando más en ello, en los férreos lazos que se han establecido entre ambas partes, Marlon Palharini recuerda que “si hay algo que caracteriza a Unicaja Costa de Almería y a Manolo Berenguel, sin duda, es la búsqueda de la perfección”, y por ello está tranquilo respecto al potencial del nuevo proyecto del que él mismo es el primer nombre que se apunta, toda una demostración de que será profesional: “Aún no estoy al tanto de los fichajes, pero supongo que lo más importante es formar un equipo sólido, unido y con experiencia, que todos vayamos en una misma dirección”. Respecto al míster, una vez más bajo sus órdenes: “Me parece genial; lo he dicho más de una vez, que tenemos una filosofía muy parecida; Manolo es un ganador y un currante, y todo lo que no sea ganar y trabajar duro no va con él; seguramente ese sea uno de los motivos por los que decidieron renovarme, que tengo el deseo y la motivación de ganar todo y solamente con el trabajo duro se puedo lograr”.

No se encasilla, salvo en una cosa, y es que es un hombre de club y de equipo, y ha demostrado una gran polivalencia según se le ha necesitado: “Manolo sabe de sobra que siento admiración por este club y que voy a estar para lo que necesite el equipo; la temporada es larga y siempre hay imprevistos, así que se debe tener bien claro que hay que estar preparado y motivado”. No importan los años, que son solo un número si piensas como Palharini: “La verdad es que no pienso mucho en qué punto de mi carrera me encuentro, solo intento disfrutar el máximo posible cada día; soy muy expresivo y vivo el voleibol con mucha pasión, me siento muy afortunado por jugar en Almería y aprovecho cada balón en cada entrenamiento y cada partido para darlo todo, hasta que mi cuerpo aguante”.