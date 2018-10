Un Pavía imparable se hace con el liderato

La UD Pavía dio el salto a la primera plaza de la tabla clasificatoria el pasado fin de semana después de imponerse por 3-1 a la AD Huércal sobre el césped del Tito Pedro. Y es que el cuadro arlequinado es el único que, por el momento, ha sumado pleno de victorias después de haberse disputado tres jornadas, aunque cabe destacar que el Cantoria, que lleva dos semanas sin competir por caprichos del calendario, suma un triunfo en su único choque jugado.

El que haya 13 equipos en la competición y que todavía el Plus Ultra no haya entrado en acción, después de tres semanas ya transcurridas de liga, ya que negocia con la RFAF el pago de la deuda que arrastra desde la pasada campaña para volver a jugar, ha provocado que sea complicad analizar las diferencias entre unos y otros equipos, ya que no todos han disputado los mismos duelos. Pese a ello, parece que sí está muy claro que el Pavía es un serio candidato a luchar por su regreso a la División de Honor de Andaluza esta campaña. Los del Tito Pedro todavía no han cedido punto alguno, llevan 7 goles a favor y solamente 3 en contra. Por contra, solamente dos conjuntos siguen sin saber lo que es puntuar, el Plus Ultra, por motivos administrativos, y el Cuevas.