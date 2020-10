Peybernes: "Estoy para ganarme el puesto, ayudar al míster y luchar por el escudo"

Mathieu Peybernes firmó el verano pasado hasta 2022 como uno de los pilares del que a la postre iba a ser último proyecto de Alfonso García, reclutado por Miguel Ángel Corona desde la dirección deportiva. La nueva propiedad no consideró oportuno mantenerlo en plantilla y optó por cederlo al Lugo junto a Yanis Rahmani (ahora a préstamo en el Málaga), si bien este verano su veteranía con apenas 29 años y sus prestaciones defensivas parecen haber convencido a José Gomes para que sea una de las piezas del eje de la zaga. El francés se reivindica y recuerda que está en el Almería para ganarse un puesto pese a haber arrancado como suplente en el Anxo Carro.

¿Cómo valora el plantel que se está confeccionando?

Es un proyecto muy ilusionante, con una plantilla competitiva y larga, algo importante porque la temporada es exigente y cada uno tendrá su momento. Los equipos que han bajado son duros y debemos estar listos para afrontarlo.

¿Qué tal marida en el vestuario esa mezcla de jóvenes y veteranos?

Con 29 años soy de los más veteranos. Hay muchos jóvenes, pero todos tenemos el mismo compromiso y eso es lo que importa. Los jóvenes se encuentran bien con los mayores y lo que tenemos que hacer es un equipo que luche junto por el objetivo.

Usted ya tiene exepriencia en la categoría con Sporting y Lugo...

Tenemos que estar siempre atentos porque en Segunda no hay partidos fáciles, puede ganarte cualquiera de los equipos, hay que estar al 100% concentrados porque si no, se escapan puntos. El año pasado se vio que subieron equipos como el Elche, que siempre estuvo luchando sin bajar los brazos.

¿Puede confirmar que se queda para acabar con las especulaciones?

Se han escrito muchas cosas sobre mi futuro y la polémica que no me gusta mucho. Desde que viene estoy concentrado en el Almería, nunca he pensado en salir porque hablé con la dirección deportiva y con el míster en pretemporada. Hay que olvidar lo que pasó el año pasado y centrarse en el presente, aportando mi experiencia dentro y fuera del campo porque hay muchos jugadores jóvenes. Estoy para ganarme el puesto, ayudar al míster y luchar por el escudo.

¿Cómo se presenta la visita del líder Sporting?

Será un partido difícil porque tienen un estado de forma muy bueno y tienen un delantero en un estado de forma muy bueno, no encajan goles y están en buena dinámica. Será el primer test ante un equipo fuerte y debemos estar listos para la guerra porque presionan bien y tienen gente con calidad arriba, debemos saber afrontarlo.