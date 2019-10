El espacio de 'crowdworking' ubicado en el edificio municipal de El Cable, impulsado por el Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Telefónica en el marco de iniciativa ‘Andalucía Open Future’, cumple su tercer aniversario y lo hace con la presencia de Javier Gómez Noya, considerado como uno de los mejores deportistas españoles y triatletas de la historia. Diario de Almería ha podido charlar durante media hora con el cinco veces campeón mundial.

¿Qué le trae por Almería?

Varios eventos. Ayer por la tarde hicimos un clinic con Movistar con unas treinta personas, con un poco de trote, algo de carrera en bici y una charla. Por la noche, tuve también una charla en el auditorio de Cajarma (Casa de las Mariposas). Estuve muy a gusto la verdad, nunca había estado en Almería capital, aunque sí que he competido varias veces en Pulpí. Éste es un sitio espectacular no sólo por el clima, el entorno es magnífico y la gente me está tratando muy bien.

Hablando de ello, ¿qué tiene el triatlón de Pulpí que atrae a tantos competidores?

Es una localidad que lleva volcada con el triatlón durante muchos años. Yo gané mi primer Campeonato de España en 2006 allí y he tenido la oportunidad de correr muchas Copas del Rey en Pulpí. El entorno es ideal: calor, playa, natación sin neopreno... He entrenado también por esas carreteras y es una zona tranquila, con poco tráfico. Es un sitio ideal para nuestro deporte.

Se le nota encantado aquí.

He tenido la oportunidad de correr por el Paseo Marítimo, con un poco de calor, pero no agobiante. Yo que también vivo al lado del mar, lo necesito para entrenar y para vivir. Estuvimos también en el Ego, donde hay una gran piscina y unas instalaciones magníficas para entrenar.

Me gusta mucho entrenar junto al mar, de hecho lo paso mal en lugares de interior como Madrid

Pocas cosas más motivantes en un entrenamiento que hacerlo junto al mar.

Me gusta mucho, de hecho lo paso mal en lugares de interior, como cuando tengo que entrenar en Madrid. El clima seco de la gran ciudad no me llena, yo soy de sitios pequeños. En España tenemos sitios muy diferentes, estoy encantado de estar en el sur, que es muy diferente del norte.

Se ha encontrado con más calor que en Galicia (tierra donde vive), pero menos que los compañeros que compiten en Doha.

Me fui de Galicia ayer por la mañana con clima invernal y llegué a Almería por la tarde y me encontré de nuevo el verano [risas]. Afortunadamente no es tan duro como en Doha, donde vemos que principalmente los maratonianos lo están pasando muy mal. Era sabido que en este tiempo en esa tierra hiciera ese tipo de calor.

¿Qué le parece el bronce que al final le han mandado a Orlando Ortega?

Creo que fue la decisión menos mal, es un tema difícil de gestionar. Ninguna de las soluciones va a dejar satisfechos a todos, estaba claro que iba a conseguir medalla tal y como iba la carrera hasta que le molestaron y creo que no se perjudica con esta decisión al resto, puesto que conservan sus puestos. Orlando merecía esa medalla.

¿En qué momento de la temporada se encuentra?

Acabando. Me queda este fin de semana un relevo del triatlón de Barcelona y luego estar en el Pro Tour de Pontevedra, que es una distancia muy corta y no se adapta a mis características. Pero al ser en mi casa, quiero estar allí y ser partícipe de un evento así. Ahí pondré punto y final a la temporada y a descansar.

Supongo que de reojo mira a Tokio 2020.

Va a ser el gran objetivo, espero asegurarme la clasificación pronto, aunque no debería de haber problemas tal y como fueron las carreras este año. Una vez que sea oficial, toda la preparación se centrará en la distancia olímpica, en correr lo más rápido posible una prueba que también va a tener mucho calor y mucha humedad.

¿Sueña con el oro?

Es el objetivo, muy ambicioso y muy difícil. En una carrera de un día en esas condiciones, puede pasar cualquier cosas. Hay un grupo de diez o quince favoritos en el que puede ganar cualquiera. Si repitiéramos la carrera a la semana siguiente, ganaría otro, hay mucha igualdad. Cuanto mejor llegue, más posibilidades tienes de ganar.

¿Molan más los podium o los premios como el Princesa de Asturias?

Me gustan más los podium, son la recompensa al trabajo hecho en ese momento. El Princesa de Asturias es un premio de una magnitud tremenda, que te llega estando un día en tu casa y sin esperarlo. Luego lo piensas más en profundidad y te das cuenta que se valora una carrera deportiva, una forma de vida y unos valores que transmites.

"Superhombres no hay, somos gente que tenemos talento para el deporte"

¿El triatleta es un superhombre?

Qué va, es un deportista que hace el triatlón más o menos rápido. Superhombres no hay, somos gente que tenemos talento para el deporte y que trabajamos muchas horas para desarrollarlo lo mejor posible. No hay que despegar los pies del suelo.

Momento del tópico, ¿qué especialidad es la más complicada?

No lo sé, creo que la combinación de las tres hace muy duro este deporte. La carrera a pie, por ser la última, siempre es donde más se sufre, puesto que tienes que darlo todo. Depende mucho de las carreras, de los circuitos. Hoy en día no se puede tener ningún punto débil.

La mente entrará en éxtasis cuando cruce la meta, ¿pero cómo se queda el cuerpo?

Cuando lo das absolutamente todo, acabas destrozado. Física y mentalmente necesitas un parón para desconectar. Lidiar con la presión de una competición importante y estar concentrado durante toda la carrera, hace que el cuerpo te pida un descanso.

"No hay que buscar campeones, sino aprender como persona cuando vas creciendo años"

¿A la sociedad española le falta apretar los dientes como hacéis los triatletas en los últimos metros de carrera?

Creo que los valores del deporte son aplicables en todos los ámbitos de la vida, por eso es tan importante que los niños lo practiquen. No hay que buscar campeones, sino aprender como persona cuando vas creciendo años. A mí me pasó en mi club de natación, yo aprendí a esforzarme con diez o doce años si quería ir a los campeonatos. Eso se aplica al trabajo, a los estudios o a cualquier cosas. Nadie te regala nada y tienes que tener capacidad para esforzarte.

¿Cuál es el principal valor que transmite el triatlón?

El esfuerzo, sin duda. Está muy presente en cualquier deporte y es muy importante.

¿Es sano el deporte profesional?

Siempre hay esa disyuntiva, de si es sano o no. Está claro que nosotros llevamos nuestro cuerpo al límite en muchas ocasiones y hay lesiones y problemas. Yo lo veo por la otra parte: intentamos descansar nuestras horas, cuidas la alimentación, no fumas ni bebes... No tienes un estilo de vida que otra gente que no hace deporte sí lo tiene. Siempre es mejor ser deportista profesional que salir de marcha todos los fines de semana.

¿Qué le gusta hacer a Javi para desconectar?

Me encanta tocar la guitarra, ojalá tuviera más tiempo para ello. La música me gusta mucho y, sobre todo, estar con mi gente a la que veo poco.

"Es maravilloso que la gente haga deporte, que se aficione a nuestro deporte, pero que lo haga con sentido común"

Hay una burbuja creada ahora con el triatlón, la carrera popular, el ironman...

Es maravilloso que la gente haga deporte, que se aficione a nuestro deporte, pero que lo haga con sentido común. No puedes pasar ser sedentario a hacer un ironman en dos meses, las cosas llevan su tiempo, hay una progresión física que debes asimilar. Todos podemos hacer el deporte que queramos, pero necesitas una cierta preparación.

¿Qué consejo le da al corredor popular aficionado?

Hay que pensar en el objetivo. Cuando vas sufriendo en el kilómetro a partir del kilómetro 30, hay que pensar en los entrenamientos previos que te dan la confianza de saber que lo puedes hacer. Pocas gratificaciones hay más grandes que cruzar la meta y cumplir tus objetivos, se use el tiempo que se use. Cuando las cosas cuestan, se valoran mucho más.

36 años, ¿qué le falta por hacer en el mundo del deporte?

Disfruto de lo que hago, de mi estilo de vida, de ser deportista profesional. Si consigo más títulos, estupendo; pero a mí lo que me gusta es viajar, competir contra los mejores del mundo y mejorar día a día. En el futuro me gustaría seguir ligado al mundo del deporte, quizás desde un perfil más técnico como ser entrenador o entrar en un proyecto empresarial relacionado. Cuando vas cumpliendo años, empiezas a pensar en ello. De hecho, estoy sacándome el curso de entrenador nacional.