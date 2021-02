Teniendo ya a estas alturas las plazas de permanencia a cinco puntos de distancia, no le quedaba otra al Club Deportivo El Ejido que vencer en su visita a casa del Recreativo Granada, un rival directísimo. Y así lo hizo, gracias a un gol de Olavide en el 59' que dio tres puntos importantísimos a un cuadro celeste que encaró toda la segunda parte en inferioridad numérica pero logró llevarse el máximo botín del feudo nazarí y sigue así su inercia positiva desde la llegada de su nuevo entrenador.

Fran Alcoy hizo cambios en su esquema, con Sana de apoyo en la zaga junto a Checa y Moreno, quedando Jonxa y Adrián Cova como carrileros en una apuesta clara del técnico valenciano por tener mucha más verticalidad por las bandas. Así, se mostró muy seguro atrás un cuadro ejidense ordenado que, sin embargo, fue el primero en llevarse un susto en un duelo muy disputado desde el inicio. Diego López quiso sorprender en el 10' con un disparo lejano que se marchó fuera. Un minuto más tarde respondería, en una contra, Toni Arranz, que en el 19' también probó suerte pero el esférico se fue muy alto. Tuvieron que esperar los foráneos hasta el 27' para hacer trabajar a Joao Costa, que evitó el 0-1 en un buen golpeo de Dovale.

La primera parte no tuvo un dominador claro, tampoco oportunidades manifiestas de gol a excepción de la de Dovale, pero destacaron dos jugadas a balón parado a favor de un CD El Ejido que no supo sacar fruto de las mismas, por lo que la contienda se marchó al descanso con el 0-0, un resultado que no venía bien a ninguno de los dos equipos, rivales directos en la lucha por escapar de los puestos de descenso. Con el cambio de Jonxa en el 40', que dejó su lugar por lesión a Portuga, murió este primer período dejando toda la emoción para el segundo.

Los ejidenses recibirán la próxima jornada al Sevilla Atlético en Santo Domingo

Todo se torció muy pronto para los del Poniente almeriense tras la reanudación. En el 47', Checa, que vio la amarilla en el 44', fue amonestado con otra muy rigurosa y el CD El Ejido se quedaba con diez jugadores para afrontar toda la segunda parte. Alcoy tuvo que mover ficha, sacrificó a Dovale y Víctor Pérez para dar entrada a Zubiri y Olavide, siendo la entrada de este último decisiva. Y es que cuando peor parecían pintar las cosas para los visitantes, una buena apertura de Sana a banda derecha acabó en un gran centro de Cova al área que remató el navarro, recién incorporado, para hacer el 0-1 en el 59'.

Aunque jugaba con diez y que su rival se volcó en busca del empate, los de Alcoy no sufrieron en exceso en la recta final. Se mostraron muy férreos en defensa y cerca estuvieron de sentenciar en un par de contras, pero el marcador no se movería más y los tres puntos se irían hacia El Ejido, que logró una esperanzadora y motivadora victoria que celebran por todo lo alto dada su necesidad.