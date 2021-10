Punto insuficiente para el CD El Ejido en el Enrique Roca (1-1)

Siete jornadas consecutivas son las que acumula el Club Deportivo El Ejido sin saber lo que es ganar, habiendo sumado en todas ellas un total de 7 puntos de 21 posibles. El último se lo llevó este domingo del feudo del Real Murcia, donde se adelantó, dominó con cierta comodidad y casi pone tierra de por medio en el primer tiempo, pero de nuevo volvió a acusar su típico bajón de las segundas partes ante un cuadro local que mejoró con los cambios tras el descanso.

Dos equipos necesitados de un triunfo se citaban en el Enrique Roca con sorpresas en ambas alineaciones. El técnico local apostó por primera vez en la presente campaña por una defensa con tres centrales, un cambio de esquema que no le dio resultado, ya que los celestes, en cuyo once no hubo de inicio ningún delantero puro al quedarse Casi, Higón y Óscar García en el banquillo, se adelantarían en el marcador en el minuto 16. Centro al área murcianista, con un mal despeje de Iván Casado que aprovechó el visitante Lucho para poner por delante a los de Fran Alcoy, que ya avisaron en el 5' y 6' con ocasiones de peligro protagonizadas por Adán Gurdiel y García. Los anfitriones habían mostrado poco hasta que recibieron el gol. Solo destacar una intervención de Godino bajo palos en el 7'.

Desde una defensa muy bien estructurada basó su juego un CD El Ejido que estaba cómodo sobre el verde murciano, donde se mostró atrevido ante un rival que trataba de quitarle el terreno ganado a los celestes pero no encontraba la forma. Sin ideas, el Murcia no generó peligro ante la meta ejidense y con ese escenario, de relativa tranquilidad para los de Alcoy, el duelo se fue al descanso con el 0-1 a favor del cuadro celeste en el luminoso de un Enrique Roca que pitó a sus jugadores tras una mala primera parte. Pese a ello, el resultado era muy corto para los almerienses, que rozaron el 0-2 en una oportunidad de Felip que se fue al palo en la última acción antes de marcharse ambos equipos a vestuarios.

Tras la reanudación, el Murcia cambió a un 4-4-2 con Boris y Juan Fernández como refrescos. Por su parte, los del Poniente no cambiaron su sistema, pero Alcoy dio entrada a Higón. Los almerienses empezaron haciendo daño a la contra, pero el tiempo pasaba y la diferencia seguía siendo mínima en un segundo tiempo en el que casi igualan los murcianos en el 60', en un disparo de Carrasco. Necesitaba el segundo un CD El Ejido que pagaría muy caro su pérdida de intensidad. Simón decidió dar entrada a un jovencísimo Pablo Haro que empataría el duelo un minuto después de entrar el campo. Un 1-1 que en otras circunstancias los ejidenses podrían dar como bueno fuera de casa, pero dada su necesidad de volver a sumar de tres para tratar de salir del descenso, es más bien insuficiente.