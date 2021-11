Remontada incontestable de URA Playcar (36-16)

Lo dijo Juanito hace años, y aunque sea una expresión del acervo futbolístico, con la licencia añadida de reducir de 90 a 80 los minutos referidos, y de cambiar el Santiago Bernabeu por el Juan Rojas hecho ‘templo del rugby’, es perfectamente aplicable a los cruzados. Imponente segunda mitad frente a un extraordinario CR Majadahonda, muy brillante en la primera mitad, pero que bastante hizo con aguantar la reacción de URA Playcar antes del descanso. De hecho, dos ensayos bien anulados de los unionistas y la hasta ahora habitual ‘pelea consigo mismos’, más el mérito madrileño, fijaron para el descanso un marcador de 5-16, que fue en 0-16 demasiado pronto. Los majariegos lo hicieron todo bien, nada que objetar y todo que aplaudir, y el XV almeriense supo no desesperarse, no rendirse y confiar en su potencial, que es mucho, para lograr otros 5 puntos, segundo bonus ofensivo de la temporada, y escalar hasta la segunda posición.

La jornada, además, fue propicia para ello, con derrota de CR Málaga-La Magdalena y victoria de Industriales sin bonus, lo que deja una tabla que está encabezada por el Pozuelo Rugby Unión, con 18 puntos, cuatro victorias de cuatro, seguido por el Unión Rugby Almería con 15 puntos, tres triunfos y una derrota, en todos habiendo sumado. Con 14, terceros y cuartos, los malagueños y los madrileños de Las Rozas. El puesto, pasado lo pasado y visto lo visto, es de un gran mérito e invita al optimismo, ya que el XV de Hernán Quirelli ‘Falu’ va a mejorar más, si bien cada vez se acerca a su mejor versión en una clara progresión de juego, y nunca ha faltado la fe y el compromiso. No hay que menospreciar a ningún rival, tal y como se está viendo esta temporada, todos como equipos de División de Honor B por méritos propios, como es el caso de un gran CR Majadahonda, mejor que URA Playcar en la primera mitad, con las ideas claras.

Así, en el minuto 1 estaba 0-3 arriba por una patada certera a palos en el primer golpe de castigo sancionado, infalible con el pie su apertura, Juan Manuel Palero, que dio su exhibición particular en el Juan Rojas. Sorpresa en la primera melé, ‘puso ruedas’ y se metió varios metros hacia la zona de marca, con robo de URA Playcar y de seguido la patada defensiva desde la que Majadahonda acumuló fases, tuvo paciencia, abrió y se coló para hacer su único try del partido por el ala derecha. Transformado, solo en el 5 ya se marchaba con un 0-10 que no puso nerviosos a los jugadores locales. No quedó ahí la cosa, puesto que la ‘indisciplina’ en la defensa otorgó dos golpes más, quizá el primero más complicado por distancia, pero centrado, que acertó a meter entre palos de nuevo Palero. En el minuto 12 era 0-13 y en el minuto 19, cuarto de partido ya ido, cayó el 0-16, sin que la grada tampoco bajara su confianza en los cruzados.

De hecho, los jugadores tiraron de algo que hace al rugby un deporte único, humildad, y se pusieron manos a la obra a pelear contra sus propios errores, alguna touche otra vez fallada y balones escurridos, para meter a Majadahonda en su campo. Por fin salió el saque de lateral, metidos en cinco metros, y con un maul se fue imparable para que Momia depositara el oval y abriese el marcador almeriense en el minuto 22. El 5-16 se iba a ver acotado seguro, por sensaciones, pero tardó en que así fuera, puesto que se anularon dos ensayos a Unión Rugby Almería antes de que acabase la primera parte, ambos bien sancionados. Presión local, el runrún en la grada y el dominio dieron con un balón abierto para que Persa se lanzara a zona de marca. El señor Jorge García lo concedió en primera instancia, pero a instancias del linier de Majadahonda, y de una manera justa, lo anuló por haber pisado fuera del rectángulo el jugador almeriense.

Después hubo más presión, varias melés en las que URA Playcar cogió la táctica que los majariegos habían tomado como la idónea para anular la superioridad almeriense, y en la tercera consecutiva ensayó Lucas Melián, pero de nuevo anulado por avant en el último instante. Antes del descanso, y después de gran esfuerzo para haber dejado la diferencia reducida a la mínima expresión, una mala gestión atrás, con pérdida, por poco costó un agujero más grande. Acabó la primera parte y dio la sensación de que lo que concluyó fue el partido en el sentir madrileño, siendo realmente complicado que mantuvieran el alto nivel de concentración y acierto de los 40 minutos iniciales. Tan es así que en la patada de salida de la reanudación se presionó hasta cinco metros, y se sacó una melé a favor que supuso el segundo ensayo almeriense a los dos minutos.

Evidentemente, eso dio alas a los cruzados, que jugaron muy bien para, en la segunda fase de la jugada, encontrar a Momia en progresión, imparable en los cinco metros a la zona de marca. Cittadini aprovechó la patada consiguiente y el tanteo se puso en un 12-16 que supuso toda una premonición. Majadahonda no se iba a rendir ni por asomo y quiso tener el balón en medio de una fase de ‘centrocampismo’ en el que ganó, por su calidad individual, un Jose Médez que firmó un ensayo imponente, pletórico tanto de fuerza, como de velocidad y determinación. Bajo palos, y con patada sencilla, ya se había dado la vuelta al marcador y quedaba mucho tiempo para pensar en el bonus de una victoria completa. En el minuto 52 todo pintaba a favor, ya que además, incluso un poco antes de tercer ensayo almeriense, había visto la roja el pilar visitante Orgambide y su equipo estaba mermado de fuerzas.

De nuevo, paciencia, muralla defensiva en tres cuartos de campo y ninguna opción de anotar para Majadahonda, que tenía cerca el bonus defensivo, pero tanto como URA Playcar el ofensivo. Este llegó con el cuarto ensayo, que en el 67 firmó en una enorme jugada colectiva Emilia Arias, presión por el centro, apoyos, percusión de delantera y dos aperturas, de costa a costa, hasta entrar por el ala. No iba a quedar ahí la fiesta anotadora local, ya que Rullo, saliendo de refresco y cumpliendo a las mil maravillas, hizo bueno un agrupamiento, empuje sin contestación y try para el joven ejidense, que no lo toma como suyo, sino de todo el colectivo. Se produjo el debut, por fin y tras una larga lesión de rodilla, de Fede Grasso. Gran alegría local, muy emotivo el momento, celebrado como tal, quedaría todavía un sexto ensayo, otra vez por la el ala izquierda y firmado por Ávila para dejar el marcador final en 36-16, parcial de 36-0, 31-0 solo en la segunda parte de un encuentro trabajado para seguir saliendo reforzados.