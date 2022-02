Robertone: "El desplazamiento de aficionados a Málaga fue algo increíble"

Lucas Robertone volvía a la titularidad en La Rosaleda tras cumplir sanción y el centrocampista argentino volvía a demostrar las razones por las que Rubi le ha dado plena confianza en el trivote que forma en la medular junto a César de la Hoz y Samú Costa. El ex de Vélez agradece asimismo el desplazamiento masivo de seguidores rojiblancos hasta Málaga.

¿Cómo ha caído en el vestuario la lesión de Nieto?

Pasa a ser lo más importante del fin de semana, dejando a un lado el partido. No se lo deseamos a nadie, ningún jugador quiere que le ocurra una lesión de ese tamaño. A mí me tocó estar mes y medio parado y se me hizo eterno, imagina esta que requiere operación. Pero sabe que tiene el apoyo del equipo y del cuerpo técnico, más allá de un mensaje o una palabra.

¿Les ha pedido que cuando vuelva estén ya en Primera?

Es lo que todos queremos, un camino largo que hasta el momento llevamos bien y hay que seguir para verlo en el futuro.

Han pasado de un 'enero negro' a un 'febrero lindo'.

El estado de ánimo es uno de los factores fundamentales en el fútbol y se ve. En enero no pudimos sacar ningún resultado bueno pero nos mantuvimos firmes y fuertes, recuperando bajas, eso hace que el grupo se haya fortalecido bastante.

En Málaga el equipo no estuvo mejor que en Oviedo, pero sin embargó ganó.

Todos los partidos de enero los arrancamos perdiendo y el ánimo decaía. Teníamos que corregirlo porque si iniciamos ganando es difícil que nos remonten.

¿Cree que en La Rosaleda la construcción fue más pausada?

Esta segunda vuelta la mayoría de los partidos habrá que tener tranquilidad. Fuera de casa va a costar el doble, el Málaga es muy ordenado y manteniendo la calma encontraríamos el hueco para generarle peligro. En la primera se circuló sin profundidad y en la segunda nos animamos más.

¿Qué le parece ese rol de 'perro de presa' para robar balones arriba?

Es lo que nos pide el míster a los centrocampistas en esa posición, que tratemos de manejar la presión del equipo. Una vez que presionamos alto debemos ir convencidos de robar el balón en campo rival para generar una ocasión clara de gol, por eso vamos al 100%.

El Mirandés llega con entrenador nuevo.

Con un míster nuevo todo se renueva, las energías, todos quieren demostrar, pasa en todos los equipos. Nos encontraremos un partido trabado en el que correrán y presionarán, pero en casa debemos tener calma para encontrar el hueco en el momento justo.

Y ustedes encararán el partido tras dos victorias consecutivas.

Sean seguidos o no, los jugaremos de igual manera que cualquier otro. Venimos de dos victorias y eso es algo bueno porque volvimos a recuperar la confianza de generar peligro y el respeto del rival.

Además todos los rivales directos salvo el Tenerife jugarán a domicilio.

Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros porque si sacamos los dos partidos haciendo los 6 puntos será muy bueno, más allá de lo que pase con los otros rivales.

¿Es una motivación extra asaltar el liderato?

No lo pensamos, solo en el partido, si lo sacamos adelante será algo muy bueno y si recuperamos el liderato, mucho mejor, obviamente.

¿Prefiere jugar antes o después que los rivales?

A mí personalmente no me importa. Cada partido lo vivo como si fuera el último y trato de meter mi cabeza solamente en eso.

¿Cómo se encuentra físicamente tras superar su lesión?

Bien, estoy casi recuperando el nivel del principio de temporada y eso me hace sentir bien. En cuanto al juego en enero el equipo no brillaba y era difícil tenerlo, pero ya todo se va dando mejor y así se resaltan las individualidades.

¿Por qué se ven tan pocos goles de falta directa?

No lo había pensado, pero el míster nos dijo que el año pasado no marcamos ninguno de falta. Los pateadores lo ensayamos y si en el partido se te dan una o dos debes ser eficaz, quizá con un poquito de suerte. Cuando entre una vendrán varias. Me gusta tirar también desde fuera del área, el esquema de este entrenador en comparación a la temporada pasada, juego más alto y no me quedan tantos tiros en la frontal y si más llegadas al área.

¿Qué sensación le produjo el desplazamiento masivo de aficionados a Málaga?

El movimiento de Málaga fue algo increíble, yo no lo había visto. Eso es muy bueno, que la gente nos demuestre ese apoyo. En el mejor momento de la temporada no venía tanta gente para superar los 10.000, pero con esta mala racha han estado y saben que es un momento importante y por eso hicieron ese movimiento. Cuanto más gente venga será mejor para el equipo y trataremos de devolvérselo.

¿La nueva sala con mesa de ping-pong contribuye a rebajar el estrés?

Eso hace grupo uniendo a los compañeros para distraerse y sacar la cabeza del entrenamiento en sí. El pago salió de todo el equipo.