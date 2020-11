Roquetas Bahía de Almería "estrena" el Infanta Cristina con victoria ante Getasur

El domingo tuvo lugar la décima jornada de la División de Honor Plata femenina, donde Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería se medía ante el siempre rocoso Getasur madrileño, que llegaba a tierras almerienses con dos puntos menos que las rojillas.

La anécdota del encuentro fue, que a pesar de ser la décima jornada de liga, sería el primer encuentro que el equipo de Agus Collado y José Miguel Ferrón disputarían en su casa, en el pabellón Infanta de Cristina de Roquetas de Mar una vez finalizadas las restricciones de las instalaciones deportivas de Roquetas de Mar.

Como esta siendo habitual en las últimas jornadas, el inicio del encuentro estuvo marcado por las precipitaciones y pérdidas de balón de las locales que supusieron un parcial de 0-4 en los primeros cinco minutos. No obstante el equipo si se fue encontrando defensivamente con el paso de los minutos y permitió ir acercándose en el electronico a las madrileñas, pero la labor ofensiva no lograba dar continuidad a sus acciones y conseguir claras ocasiones de gol. Sumado a que varias exclusiones y decisiones dudosas no ayudaron a BM Roquetas Bahía de Almería sentirse cómodo en pista, hizo que se llegara al descanso con un escaso 7-8 a favor de Getasur.

Fue el descanso del encuentro lo que ayudo a las roqueteras volver a iniciar el encuentro con las bases asentadas y con la decisión de ir a por el partido en la segunda mitad. Así arrancaba una segunda parte totalmente contraria a los primeros 30 minutos grises. Desde la defensa, las chicas del BM. Roquetas Bahía de Almería comenzaron a recuperar balones, correr y conseguir ocasiones claras de gol, imponiendo un parcial 4-1 en los primeros cinco minutos que dio la vuelta al electrónico, obligando al técnico madrileño solicitar tiempo muerto para cortar la reacción rojilla.

Con un juego mucho mas fluido y aprovechando el juego sin balón de Mercedes Maldonado, que destaco en la labor ofensiva con ocho dianas, sumado a la iniciativa defensiva, hizo que el partido se rompiese y el luminoso mostrase un 22-14 en el minuto 50. Los últimos 10 minutos de partido se saldó el intecambio de goles, con un parcial 5-5, dejaron el resultado final de 27-19.

Cuarta victoria del Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería, que sumado al punto del empate de la jornada anterior, las coloca con 9 puntos en la séptima posición, aun punto del sexto y tres de cuarto clasificado, con dos partidos aplazados pendientes que se jugarán en diciembre.

Tras el encuentro, Agustin Collado declaraba no estar contento con la imagen mostrada durante el partido. "Seguimos dejando a merced del rival gran parte de minutos de los partidos. Hoy regalamos los primeros 30 minutos. No fuimos capaces de concentrarnos en nuestro trabajo ni en los que nos exija el partido y el equipo rival. Conectamos durante 22 minutos para salvar el partido, pero no podemos seguir por esta senda, en esta categoría los minutos que regalas se pagan caros y ya hemos pagado con derrotas estas intermitentes rachas en el juego".

Mientras, el segundo a bordo, Jose Miguel Ferrón aclaraba, "Nos costó 30 minutos entrar en el partido. En esta ocasión pudimos conseguir darle la vuelta y encauzar la victoria, pero el equipo debe ser mas exigente, tener mas ambición y querer dar mas de si. Debemos hacer todo lo que esta en nuestras manos para poder dar el máximo de nosotras mismas en cada momento".

Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería ya prepara desde hoy el siguiente encuentro de liga ante el Fuengirola un Sol de Ciudad. Este partido tambien se jugará en Roquetas, pero debido a que el Infanta Cristina no está disponible, el choque ante las malagueñas se disputará en el pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce este próximo sábado 5 de diciembre a partir de las 19:00h. El encuentro será a puerta cerrada y se retransmitirá en directo por Youtube.