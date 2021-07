Rubi: "Hay que formar un grupo muy unido, una familia"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi ya se encuentra en Marbella, donde tendrá diez días para pulir tácticamente a su UD Almería antes del debut liguero del próximo 16 de agosto en Cartagena. Al trabajo físico de carga se añade a partir de ahora el conocimiento del sistema que el técnico catalán pretende implementar y también que el plantel se convierta en un grupo hermanado, donde todos luchen por un objetivo común. Esa es su intención y para ello recuerda que a falta de poco más de dos semanas para el arranque de la competición quedan muchos movimientos por hacer y enfatiza que necesita jugadores experimentados para completar el engranaje defensivo.

¿Qué le espera al futbolista estos diez días de concentración en Marbella?

Seguir trabajando duro. El plano físico pasa a ser el segundo aspecto importante, vamos a incidir aún más en temas tácticos, con muchas charlas, en la idea de juego, valores, formar un grupo muy unido, una familia... Quiero que mi equipo tenga una base fuerte de compañerismo para cuando vengan los momentos delicados de la temporada. Hay que generar estas situaciones. Hemos trabajado muy, muy duro y estoy orgulloso de mis futbolistas porque han aguantado 20 días de entrenamientos fuertes. Ahora toca encontrarse cada vez mejor y que el fútbol salga, que saquen lo que tienen dentro con una buena base física.

En este 'stage' tocará darle al Almería la identidad que quiere Rubi...

Hemos hecho buenos partidos a pesar de que las piernas están superpesadas, pero hay una ilusión tremenda en el vestuario, tengo una gran predisposición para hacer una buena temporada y los jugadores están soportándolo todo muy bien. Les hemos metido mucha caña, pero ellos también lo agradecen. El único aspecto negativo ha sido la lesión de Juan Villar porque realmente hemos sido muy afortunados en todo lo demás. Para todas las horas que hemos entrenado, con esa intensidad y las condiciones de mucho calor, sólo hemos tenido una lesión. Nos hubiese gustado no tener ni una, pero creo que el equipo ha salido bien parado.

Cuando se lesionó Juan Villar, su gesto era incluso más contrariado que el del propio futbolista.

Sí porque fue una pena muy grande, Juan vino sabiendo que era una temporada muy importante. Es el jugador más veterano que tenemos en el equipo y encima estaba dando ejemplo, no se había perdido ni un minuto de entrenamiento, cada vez se encontraba mejor, incluso nos lo decía. Lo que sabe mal encima es que fue en la última jugada del entrenamiento. Llega a durar un minuto menos y no se hubiese lesionado, pero esto es el fútbol y la vida no la puedes controlar.

Rubi: "No conozco ningún equipo que consiga objetivos, excepto que tenga alguna megaestrella, que no sepa superar los momentos delicados con un grupo fuerte"

Habla de fútbol, pero también de valores y compañerismo.

No conozco ningún equipo que consiga objetivos, excepto que tenga alguna megaestrella, que no sepa superar los momentos delicados con un grupo fuerte. Es imposible no tener esos momentos. Hay que estar unidos para conseguir los objetivos. Para mí eso es fundamental. Son personas que se relacionan todos los días y se tienen que tolerar y llevar bien, compitiendo a la vez entre ellas para que aumenten su nivel.

El año pasado no hubo concentración y no pudieron convivir para formar esa piña.

Las tecnologías están muy bien, pero dificultad a veces el relacionarse. Los móviles ofrecen unos servicios espectaculares, pero nosotros queremos que en las mesas de comida hablen entre ellos y se comuniquen. Por eso intentamos poner alguna norma para que sea así, además mezclamos las mesas continuamente para formar un grupo fuerte, que es lo que deseamos. Busco una identidad fuerte para luchar por los objetivos que tenemos este año.

¿Qué le falta al Almería que imagina para el arranque de competición?

En el punto de trabajo estamos exactamente donde queríamos estar, cumpliendo etapas y con nota. Los jugadores han asimilado mucho lo que queremos. En cuanto a confección de plantilla final, estamos lejos porque realmente me gustaría tener ya la plantilla más cerca de cerrarse que no de tener aún más incorporaciones por todas estas horas que dedicamos. Tendremos que duplicar trabajo y acelerar procesos. Sabemos que el mercado está lento y que el club está haciendo todo lo posible.

Habrá diferentes entradas y salidas en el hotel.

Se entiende que haya alguna venta para que el club saque un beneficio, pero se tiene que cubrir muy bien. Tenemos jugadores que pueden marcar diferencias y es una pena poder perderlos. También es cierto que necesitamos algo más para poder ser más fuertes y tener más garantías.

¿En qué posición concreta?

A mí me están gustando mucho los jugadores que están trabajando esta pretemporada en la parte de atrás, por supuesto, pero sí que es cierto que si cogemos la referencia del año pasado, era un déficit que teníamos. Vamos a ver si en esa zona puede venir algún jugador que nos ayude. Luego no quiere decir que los que estén aquí no puedan ganarse el puesto y jugar ellos. Vamos a ser justos con el rendimiento, pero es una obviedad que necesitamos algo más de experiencia.