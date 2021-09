Rubi: "El partido ha estado muy igualado, lo decide Paris con un golazo"

El técnico no quiso cargar las tintas contra sus futbolistas y defendió la actitud exhibida en una comparecencia inusualmente corta que a buen seguro tendrá su continuidad en privado una vez que el martes por la tarde se retomen los entrenamientos con la vista puesta en la visita a Alcorcón del viernes (21:00): "No podemos reprocharle nada a los futbolistas porque han peleado hasta el último minuto. Si quitáramos nuestras pérdidas, sus ocasiones se reducen a complicarnos con pelota. Nos ha costado encontrar a Sadiq arriba. Ha sido un partido trabado e igualado, quizá algo superior la Ponferradina. Mi sensación es que hemos competido mucho mejor".

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sorprendía con su discurso en sala de prensa, exento de autocrítica y centrado en una supuesta igualdad que pese a lo corto del marcador no es la que se vislumbró sobre el terreno de juego: "Dentro de que el partido ha estado muy igualado, lo ha decidido Paris Adot con un golazo. Hemos tenido el chut de Ramazani al larguero y algunas entradas buenas en la primera parte y al final con Arnau y centros de Pozo. Cosas se han hecho, quizá no suficiente".

Bolo: "La Ponferradina ha jugado más en campo contrario y ha tenido más balón"

Lectura del partido: "La Ponferradina ha jugado más en campo contrario y ha tenido más el balón, defendiéndonos bien y creando peligro. En la segunda parte le hemos dado continuidad, jugando bien ante un rival como el Almería, es más mérito nuestro que demérito suyo".

1-0: "El gol de Paris Adot no me sorprende porque en los entrenamientos también los hace. Es un jugador atrevido que está con muchas ganas y todos tienen que hacer lo mismo. Si no chutas, es muy difícil hacer goles, hay que probar".