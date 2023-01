¿Rubi quiere renovar?: "En Almería estoy de lujo, me siento como en Vilassar de Mar"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', ha concedido una entrevista bastante cercana y personal al medio Esportiu Maresme, que cubre la información de la comarca barcelonesa en la que se encuentra radicada su Vilassar de Mar natal. En la misma el técnico rojiblanco hace un repaso a su trayectoria en los banquillos: “Colgué las botas a los 31 años porque en el Vilassar de Mar descubrí que me ilusionaba más ser entrenador que jugador. Actualmente, llevo 600 partidos como entrenador profesional”.

El técnico rojiblanco desvelaba cómo se produjo el acercamiento por parte de Turki Al-Sheikh para hacerse cargo del ambicioso proyecto de la UD Almería con la misión de ascenderla a Primera División: “Me agradan los retos y cuando Turki Al-Sheikh y sus asesores me presentaron el proyecto, me gustó muchísimo. No era solo trabajar para lograr el ascenso, también a medio y largo plazo dotar al Almería de más recursos y mejores instalaciones".

Rubi: "No hay una fórmula secreta para lograr el ascenso, se obtiene a base de ideas muy claras y un grupo de jugadores que entiendan lo que quieres plantear"

En la ciudad mediterránea sumó el segundo ascenso a su hoja de servicios tras el conseguido con el Huesca y apunta cómo lo cocinó: “No hay una fórmula secreta para lograr el ascenso, se obtiene a base de ideas muy claras y un grupo de jugadores que entiendan lo que quieres plantear. El Almería ha tenido la suerte de encontrar un equipo súper comprometido, que trabaja mucho y asimila conceptos. Los jugadores se dejan la piel en cada entrenamiento y en cada partido”.

Ya en la máxima categoría del fútbol español, ahora la meta pasa por lograr la salvación para que el equipo siga creyendo con el horizonte europeo a la vuelta de la esquina: “Nuestro objetivo es la permanencia. En LaLiga hay cuatro bloques: primero Madrid y Barça, que comen aparte. Segundo Betis, Athletic, Real Sociedad y Villarreal, entre otros. Nosotros debemos estar en el tercer grupo".

En junio de 2023 expira su contrato y aunque ni el club ni el propio Rubi han hablado acerca de la cuestión, estas reveladoras palabras demostrarían que el técnico no descartaría continuar: "En Almería estoy de lujo. Tenemos el apoyo de todos, hay una gran comunión equipo-afición y me siento como en Vilassar de Mar: cerca del mar y con una magnífica climatología”.

Acto seguido aclaraba las razones por las que dejó el Espanyol tras clasificarlo para competición europea: “Quiero dejar muy claro que dejé el Espanyol antes de tener una oferta del Betis. Dejamos al equipo en Europa. Dejamos el proyecto porque no se apostó por él. No nos proporcionaron las herramientas suficientes para mantener un nivel mínimo”.

De su paso por Heliópolis no se arrepiente, pese a que no fuera todo lo fructífero que esperaba: “Mi etapa en el Betis es un período del que me siento muy orgulloso. En Sevilla se vive el fútbol de manera impresionante. Era imposible ir a la farmacia, al supermercado…sin encontrarte a un bético que te daba ánimos y te hablaba como si fueras parte de su familia”.

Respecto a su candidato para alzarse con el título de Liga lo tiene claro, el Barça de Xavi Hernández, banquillo por el que también pasó como asistente durante la era del malogrado Tito Vilanova: “Mi favorito para ganar LaLiga es el Barça. Tiene una plantilla impresionante y hambre de títulos”.

Con 53 años recién cumplidos comenta que por su mente no pasa entrenar hasta la edad de jubilación y que su deseo es retornar a su pueblo antes de retirarse para entrenar en categorías inferiores: “No creo que vaya a estar entrenando hasta la edad de jubilación. Me gustaría, antes de retirarme, volver a los inicios, a Vilassar de Mar, para entrenar a las categorías inferiores. Volver al pasado. El fútbol de verdad está en los equipos formativos”.