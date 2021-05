Sadiq: "Rubi mejora tu forma de atacar y las ideas defensivas"

A falta de cinco jornadas para el término de la fase regular Umar Sadiq ya mejora en dos dianas los registros de Darwin Núñez el curso pasado. El ariete nigeriano de Kaduna suma 18 tantos por 22 del perico Raúl de Tomás y 21 del sportinguista Djurdjevic. Espera que el equipo pueda lograr el objetivo a través del plan B, la promoción, y piropea el método de trabajo del nuevo técnico, Rubi, sin olvidar todo lo que construyó José Gomes.

18 goles hasta la fecha en Liga y ya mejora en dos dianas a su predecesor en el puesto, Darwin Núñez, ¿cómo lo valora?

Individualmente estoy satisfecho con la cantidad de goles que he conseguido, pero en realidad lo más importante para mí, el objetivo primordial, es el ascenso a Primera y vamos a luchar por ello aunque sea a través del play off.

¿Piensa en la posibilidad de acabar como máximo goleador de Segunda?

No miro continuamente el dato del Pichichi, sería bueno lograrlo, pero en lo que más me centro no es tanto en marcar, sino en que el equipo lo haga, me gusta dar asistencias y lograr puntos para el equipo. Si lo logro y ayuda a que el equipo alcance su objetivo estaría muy contento con ello.

¿Qué ha visto en los primeros entrenamientos a las órdenes de Rubi?

Estamos viendo buenas ideas e intentamos llevarlas a cabo para lograr cosas positivas para el equipo como sumar puntos o luchar por ese ascenso. Honestamente, mejora tu forma de ataque e ideas defensivas, es un buen profesor.

El equipo necesita cambiar ya esta mala dinámica...

Si ves lo que hicimos con el antiguo cuerpo técnico liderado por José Gomes fueron cosas muy buenas, a partir de ahí tenemos que crecer porque la situación ha cambiado y debemos continuar mejorando y creciendo como equipo. En el fútbol hay buenos y malos momentos, no atravesamos uno muy muy malo porque seguimos en play off y hay que seguir adelante aprovechando lo bueno que tenemos.

¿Esperaba una categoría tan competitiva?

Esta Liga es extraña, dura, nunca sabes qué esperar de los partidos. Los rivales cambian mucho y pelean. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pelear, ya que a partir de ahora cada partido es una final para nosotros.