Sadiq: "Un gran proyecto debe tener un gran delantero y pongo toda la presión sobre mí"

Umar Sadiq se estrenaba como rojiblanco en Logroño y en los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego dejó detalles que podrían explicar por qué el Almería está dispuesto a invertir casi diez millones de euros (5 ya abonados y otros 4 en variables) en hacerse con sus servicios procedente del Partizán de Belgrado. Cantó gol en Las Gaunas en una acción donde mostró su agilidad de movimientos y rapidez de ejecución, finalmente anulado al haberse ayudado con la mano para realizar el control. En Las Palmas espera que llegue el primero de su cuenta particular.

¿Qué espera de este nuevo proyecto de Turki Al-Sheikh?

Es un gran proyecto, empezando por lo visto con el Estadio. Cuando conoces algo así es imposible decirle que no, fue fácil decir que me venía para Almería ante el reto que se avecina.

¿Le genera presión saberse el '9' de referencia?

Vengo con el objetivo de dar energía al equipo, buen rollo. Estamos en un momento de motivación tras la derrota y veo a la gente enfocada y mentalizada en lograr la victoria el próximo partido.

Están Juan Villar, Pedro Mendes o Jordi Escobar, pero de usted se esperan los goles importantes...

Un gran proyecto debe tener a un gran delantero y pongo toda la presión sobre mí, me pongo al frente para lo que haga falta. Ante el Logroñés ya se vio que no hay excusas y debemos tirar hacia adelante en busca del objetivo.

Quienes lo han visto jugar dicen que destaca por su variedad de movimientos en ataque.

Lo importante no es marcar, sino ayudar al equipo a lograr la victoria. Si tengo un día malo de cara a portería pero beneficio al equipo, no pasa nada. Me gusta hacer cosas diferentes para intentar marcar, pero siempre pensando en el beneficio del equipo.

¿Qué puede decir de su faceta como asistente?

Quiero ayudar no solo marcando goles, sino creando asistencias para que marquen los compañeros y nos den esos puntos tan necesarios.

Alrededor va a tener pasadores de primer nivel...

No quiero destacar a ningún jugador por encima de otro, he visto mucha calidad en el terreno de juego. Tenemos que jugar para crear ocasiones y lograr victorias. El tipo de juego del fútbol español tiene más calidad y beneficia a los jugadores habilidosos, creo que podré hacerlo bien.

Tras pasar por Italia o Inglaterra, ¿cómo valora el fútbol español?

Crecí y me formé jugando en Italia y allí el fútbol es muy táctico. Luego el fútbol británico es muy físico y España destaca por su calidad y habilidad. Sinceramente creo que le vendrá bien a mis cualidades.

Con casi dos metros de estatura, ¿no pensó en dedicarse al baloncesto?

Para ser honesto, no he probado muchos otros deportes, si acaso en el colegio en Nigeria jugué un par de partidos al basket, pero sobre todo fútbol callejero. Ahora estoy logrando mi sueño de ser profesional.

¿Se considera bromista en el vestuario?

No me gusta hablar de mí mismo, pero no soy tímido.