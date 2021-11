Unicaja Costa de Almería suda para reafirmar el liderato (1-3)

Unicaja Costa de Almería tuvo que sudar mucho la camiseta blanca que lució este sábado en tierras gallegas para encadenar su sexta victoria consecutiva y reforzar su liderato. Global de 1-3 frente a un Intasa San Sadurniño que mostró muy buenas maneras sobre la cancha y puso en aprietos en los tres primeros sets al equipo más en forma actualmente y con los mejores números de lo que va de competición.

Los ahorradores sabían que no iban a tener un partido nada fácil. No se fiaban los verdes de un rival con mucha hambre que se creció en su cancha y puso las cosas muy complicadas al líder y único conjunto invicto a la sexta jornada de la Superliga Masculina. El cuadro local presentó batalla, y de qué forma, desde el primer momento y le quitó de forma merecida el primer set a los almerienses, que llegaban de ganar al todopoderoso Guaguas (3-1), con un emocionante 25-23. El Municipal de San Sadurniño fue una olla a presión y no dejó de alentar al colista frente al primer clasificado, un Unicaja Costa de Almería que igualó el global de la contienda en el segundo asalto con un 20-25 (1-1). Esperaba un partido largo.

Parecía que los de Manolo Berenguel empezaban a encarrilar el partido hacia la remontada, tuvieron hasta cinco puntos de ventaja (6-11) en la tercera manga pero los anfitriones no arrojaban la toalla y lograron ponerse por delante con un 15-13 en un set que llegó muy igualado a su recta final con el 19-19. El acierto en su ataque, además de varios fallos del rival, fue clave para que los almerienses impusieran el 1-2 en el tanteador con un 22-25. Llegaba un momento decisivo, con un Unicaja que buscaba sellar el triunfo y un San Sadurniño que iba a hacer todo lo posible por forzar un tie break, pero no pudo con un arranque demoledor de los almerienses en un cuarto asalto que acabó con el 13-25. Un final cómodo para un duro choque para el líder, que el próximo sábado tendrá de nuevo un duelo a domicilio ante Arenal Emevé a las 17:00 horas.