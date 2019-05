Trámite del CD El Ejido en Málaga para cerrar un mal curso

La temporada 2018-2019 concluye este fin de semana en su fase regular, dejando una última jornada totalmente intrascendente para un Club Deportivo El Ejido que, desde el domingo anterior, ya es matemáticamente equipo del Grupo IX de la Tercera División de cara al próximo curso. También lo es su rival de esta tarde en el único duelo adelantado para el sábado. La visita de los almerienses al feudo del Atlético Malagueño es un simple trámite, en lo que a repercusión clasificatoria se refiere, que protagonizarán dos conjuntos que han realizado una campaña para olvidar y que, si no ocurre nada extraño, se volverán a ver las caras en la 2019-2020, quizás con el objetivo compartido de tratar de regresar a la categoría de bronce.

ALINEACIONES PROBABLES Atlético Malagueño: Kellyan, Ismael, Alberto, Iván Soler, Abqar, Lolo Garrido, Juan Cruz, David Ramos, David Grande, Deco y Iván Jaime. CD El Ejido: Aulestia, Cubo, Tomás, álex Sánchez, Adolfo, Gabri, Dani Sales, Álvaro González, Javilillo, Kiu y Artiles. Árbitro: Josué Barrera Santana (Tenerife). Estadio: Ciudad Deportiva de la Federación de Málaga (18:00).

Así, esta contienda que tendrá lugar en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, será como un choque de pretemporada, en el que el resultado no está vinculado con un objetivo importante pero que, evidentemente, ninguno de los dos equipos querrá perder. Pese a que ya ha sucedido lo más trágico, que es perder la categoría, el CD El Ejido quiere marcharse, por lo menos, con un sabor de boca menos amargo, con un triunfo en tierras malagueñas que pueda brindar a sus seguidores más fieles, a los que han estado con el equipo en las buenas y, sobre todo, en las malas, en esta temporada que se le hizo cuesta arriba a un equipo del Poniente por el que han pasado hasta cuatro entrenadores.

Sebban, Sergio Sánchez, Velasco, Molo, Jiménez, Rubio, Ezequiel, Corral y Alfonso serán baja para el duelo en tierras malagueñas

No hay nada en juego, los celestes no tendrán presión alguna ante un filial malaguista que tiene menos necesidades aún que su oponente, pero el cuerpo técnico liderado por Pedro Nogueira tratará de cerrar la temporada con más de cuarenta puntos en su casillero (puede alcanzar, como máximo, los 41). Para ello tendrá que imponerse a un cuadro local que desea quedarse con todo el botín en casa. El posible once ejidense es toda una incógnita, y más después de haberse confirmado el descenso. Tendrán más protagonismo los jugadores que hayan gozado de menos minutos y, además, habrá mucha presencia de jugadores del filial en una lista de convocados con numerosas ausencias. Cabe destacar, por otro lado, que para muchos podría ser su último partido con la camiseta celeste.

Por sanción se pierden el choque Sebban, Sergio Sánchez y Velasco, mientras que por decisión técnica se quedan fuera de la lista Molo, Sergio Jiménez, Jesús Rubio, Ezequiel, Samu Corral y Alfonso. Entran seis jugadores del Berja.