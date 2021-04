La UAL estudia los factores determinantes de la velocidad del remate y el saque con Unicaja

Bajo el título original de ‘The force-velocity profile as determinant of spike and serve ball speed in top-level male volleyball players’, y logrando una gran repercusión internacional, se ha hecho pública una investigación novedosa que va a aportar mucho al voleibol. Siendo una modalidad deportiva extremadamente específica en su preparación física, los resultados obtenidos ofrecen una información muy valiosa para la prescripción y orientación del entrenamiento de fuerza en voleibol.

Así lo han indicado los investigadores Andrés Baena-Raya, Alberto Soriano-Maldonado, Manuel Rodríguez-Pérez y Antonio García-de Alcaraz, integrantes del Grupo de Investigación CTS-1024 ‘Sport Research Group’, de la UAL, que han colaborado con Manuel Ortega-Becerra, de la Universidad Pablo de Olavide, Pedro Jiménez-Reyes, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Amador García-Ramos de la Universidad de Granada. Evidentemente, esta investigación no habría sido posible sin la colaboración de un equipo de élite como el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, líder de la SVM en aquel momento y aspirante a un título de liga que ya ha ganado en once ocasiones.

Esta investigación ha sido publicada en la revista ‘Plos One’ (http://www.t.ly/xoA1), con el objetivo de “examinar la contribución de algunas propiedades mecánicas y musculares obtenidas del perfil fuerza-velocidad, como determinantes de la velocidad del saque y el remate en jugadores de élite de voleibol masculino”, de cara a “optimizar el rendimiento de estas acciones técnico-tácticas a través de programas de entrenamiento específicos”, según indican los autores.

Andrés Baena-Raya, autor principal del trabajo, indica que “dado que tanto el saque como el remate son acciones determinantes en el resultado de un partido y requieren de una rápida carrera de aproximación y salto vertical previo al golpeo de balón, entender la posible asociación de estas variables mecánicas con la velocidad de salida del balón en estas acciones es de gran interés práctico”.

Los investigadores evaluaron el perfil fuerza-velocidad de 22 jugadores masculinos de élite durante el salto, el sprint y el press de banca lanzado, y utilizaron un dispositivo radar para medir la velocidad de salida del balón en el saque y el remate. Los principales hallazgos de este estudio indican que la máxima fuerza (F0) en el salto vertical y en el press de banca lanzado, así como la máxima velocidad (V0) en sprint, estuvieron fuertemente asociadas con la velocidad en las dos acciones clave del juego.

Además, los investigadores determinaron que estas variables mecánicas explicaban “entre un 20% y un 36% de la variabilidad en las velocidades del saque y el remate, siendo especialmente influyente en el saque”. Así, los presentes hallazgos “recomiendan el uso de ejercicios que enfaticen la mejora del jugador en la capacidad para producir y aplicar fuerza durante el salto vertical y press de banca lanzado, así como la mejora de la aplicación de fuerza a alta velocidad durante el sprint”.

Además, según indica Rodríguez-Pérez, los resultados de esta investigación “ponen en perspectiva la utilidad de evaluar el perfil fuerza-velocidad en estas acciones, para programar el entrenamiento de manera individualizada y específica y así mejorar las variables mecánicas más determinantes del saque y el remate en jugadores de voleibol de élite”.

Estos resultados pertenecen a la tesis doctoral de Andrés Baena-Raya, titulada ‘Influencia del Perfil Fuerza-Velocidad en el Rendimiento Balístico’, dirigida por los profesores Alberto Soriano-Maldonado y Manuel Rodríguez-Pérez, en la que se está analizando la relación del perfil fuerza-velocidad con variables de rendimiento en diferentes deportes tales como el fútbol y tenis (http://www.t.ly/l8AW) o el baloncesto (http://www.t.ly/L3ep).